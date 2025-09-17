Comienzan los trabajos para proteger los petroglifos de Outeiro do Cribo

La actuación arqueológica para poner en valor los petroglifos de Outeiro do Cribo, en el municipio de Meis, comenzó esta semana y se extenderá durante aproximadamente un mes. El Concello de Meis llevaba mucho tiempo aguardando por el inicio de esta actuación que busca recuperar y proteger un bien patrimonial muy importante, pero cuestiones de titularidad de los terrenos lo habían retrasado de forma importante. Situados en Monte Castrove, la empresa que se hace cargo de los trabajos es Citania Arqueoloxía que, desde que se conoció la adjudicación de las obras, ya anunciaran que estas se iban a acometer lo largo del mes de septiembre.

El objetivo con el que parten estas es el de excavar los estratos más próximos a la roca en la que se hayan los petroglifos y documentar, a través de topografía y levantamiento 3D todo el entorno de este bien patrimonial que necesitaba una urgente protección. A mayores, la actuación también contempla la instalación de cartelería explicando las características de los petroglifos y un vallado de protección del mismo. También se van a realizar obras de drenaje en la zona para evitar que el agua siga pasando por encima de la piedra y ponga en riesgo el petroglifo.

El Concello de Meis llevaba años tratando de poner en valor este espacio, pero la actuación tuvo que retrasarse debido a problemas de documentación catastral, que situaban el bien patrimonial en una finca, cuando ocupa dos. Ese problema ya se encuentra solventado desde el pasado mes de abril y ahora se va a invertir una ayuda de 30.000 euros, aportada por la Axencia de Turismo de Galicia para la excavación arqueológica y socialización de los petroglifos.