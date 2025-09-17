El «comedor de Galicia» toma forma en la zona portuaria de O Grove

La Festa do Marisco de O Grove está a punto de encender sus fogones. El ambiente festivo ya se palpa en el «comedor de Galicia», sobre todo por la instalación de las carpas de degustación —en la zona portuaria de O Corgo— y el montaje de las cocinas en los soportales del edificio que ocupan el mercado municipal de abastos y la lonja de contratación.

Unos trabajos que obligan a introducir las primeras limitaciones viarias en la localidad meca, donde las complicaciones irán en aumento a medida que se acerque la inauguración del evento gastronómico más importante de España, el día 2.

El armazón de la carpa principal de la Festa do Marisco. | Iñaki Abella

Un estreno que convertirá al Ayuntamiento de O Grove en epicentro turístico de Galicia, y no solo por los productos de la fiesta, sino también por lo mucho que tiene que ofrecer esta localidad arousana.

En este sentido, propietarios de hoteles y restaurantes, así como armadores de los barcos de pasaje que operan en O Corgo, animan a los arousanos a visitar la localidad y sus negocios.

Al igual que mañana se animará a los vascos y al conjunto de la población española, ya que el Concello de O Grove despliega en Vitoria-Gastéiz la presentación nacional de la popular fiesta.