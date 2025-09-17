La comarca participa activamente en la limpieza simultánea de ríos

Los Ayuntamientos de Meis, Rianxo, Pontecesures y Pontevedra, entidades como Limpiarousa, las marinenses Ronsel de Seixo y Veciñanza da Torre, los colegios Armenteira y Mosteiro y el instituto grovense de As Bizocas son algunos de los participantes en la XVIII Limpeza Simultánea de Ríos, impulsada por la Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza (Adega).

Como también la rianxeira asociación de vecinos de Araño, Colectivo Ecoloxista do Salnés, Fundación Accem Sanxenxo, Muiño Didáctico de Campaña (Valga) y los pontevedreses Vaipolorío, Centro Social A Pedreira, Afirval y Plataforma de Afectados pola A57.

La propuesta está ya en marcha, aunque su momento álgido se vivirá el domingo, con la intención de «desplegar una acción colectiva de limpieza y concienciación social» en los cauces fluviales de 51 localidades gallegas.

Una de las actividades desplegadas esta mañana en el IES As Bizocas, en San Vicente de O Grove. / IES As Bizocas

Son alrededor de setenta las entidades de toda la comunidad que se suman a esta consolidada actividad del denominado Proxecto Ríos –este año alcanza dos décadas de historia–, «al que puede sumarse cualquier persona contactando con cualquiera de las entidades organizadoras de cada municipio», explican en Adega.

Es una propuesta financiada por la Diputación de A Coruña y la Confederación Hidrográfica Miño-Sil mediante la que «preservar nuestros ecosistemas fluviales», pero también ideada como una herramienta con la que educar y sensibilizar a la población, dando a conocer «el importante papel que desempeñan los cursos fluviales» y las diferentes amenazas que pesan sobre ellos.

Educación ambiental

Puede recordarse que el programa de educación y voluntariado ambiental conocido como Proxecto Ríos se basa en «la importancia de la educación ambiental para dar a conocer los ecosistemas acuáticos y promover comportamientos que redunden en su conservación».

Paricipantes en el proyecto. / FdV

Pero también el «fomento de la participación ciudadana como herramienta para avanzar hacia una sociedad más sensibilizada» es un pilar fundamental de esta estrategia de Adega estrenada en 2005.

En definitiva, que se trata de «una iniciativa de participación ciudadana e intervención socioambiental» que no se limita a retirar basura y especies invasoras de los diferentes cauces fluviales, sino también a elaborar un informe anual sobre su estado de salud, a partir de la realización de análisis y recogida de muestras con las que concretar sus características biológicas, físico-químicas, hidromorfológicas e incluso patrimoniales.

Es Adega la que se encarga de facilitar a los voluntarios participantes en la inspección de los ríos tanto fichas de identificación de flora y fauna como manuales de inspección básica de los cauces y reactivos químicos para analizar la calidad del agua.

Actividades medioambientales en el IES As Bizocas, de San Vicente de O Grove. / IES As Bizocas

«El voluntariado también tiene la posibilidad de solicitar, en préstamo, una mochila con el material completo para la realización de las inspecciones, como discos Secchi –instrumento de medición de la penetración luminosa y turbidez en masas de agua–, termómetro, pinzas, lupas, bandejas, trueles, botas, cinta métrica y los recipientes de recogida de muestras conocidos como placas de Petri.

Adega también destaca que la formación de los participantes en Proxecto Ríos «es una prioridad, pues las personas que van a salir al río deben estar capacitadas para desarrollar su labor».

Es por ello que «el voluntariado recibe una formación general» sobre esta acción, pero también «formación específica» sobre todo tipo de cuestiones «vinculadas directamente a su trabajo en el río».

También promueve proyectos específicos, como los que se llevan a cabo en el IES As Bizocas para la eliminación de flora exótica invasora y basura o para el seguimiento del estado de salud del regato existente al lado de este centro educativo de San Vicente.