La Carreira de Leo promociona el deporte y la diversidad con una cita en Pontevedra

L a Carreira de Leo quiere promocionar la cita más allá de las fronteras de Meis y también unir sinergias con el medio maraton de Pontevedra en favor de la promoción del deporte y la diversidad. Para ello, hoy celebrará la IV Quedada Nocturna en la ciudad, contando con deportistas referentes del atletismo gallego.

La cita es a las 20.00 horas en el puente de los tirantes para recorrer algunas de las calles de la ciudad. En total, serán cinco kilómetros de recorrido circular en el habrá cabida para todos los ritmos, explican desde la organización.

Para esta acción contarán con Víctor Riobó, Manuel «Huracán» Hurtado, el club Sociedade Gimnástica Pontevedra, Miler Vintage Running Club y «Yo corro por Lúa».

Desde la Carreira de Leo, que tendrá lugar en octubre, explican que además de promocionar la cita en la capital de la provincia, quieren promover la participación de deportistas con diversidad funcional en las carreras, creando categorías y espacios inclusivos, además de promocionar el medio maratón de Pontevedra, que se celebrará el 19 de octubre, «buscando establecer sinergias entre ambas carreras».

Primera recaudación

La inscripción para la cita meisina sigue abierta y todos los que se anoten antes del 19 de este mes recibirán de regalo la camiseta conmemorativa. La carrera y la andaina tendrán lugar el día 5 de octubre y hace unos días se recaudaron los 1.310 euros con una noche de monólogos que aderezó su presentación oficial.

Cabe recordar que todo lo recaudado en la edición de este año se destinará a ayudar a los proyectos de dos colectivos de afectados por enfermedades raras: la Asociación Española de Enfermos de Alexander y el Duchenne Parent Projet.