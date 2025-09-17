La capilla de la Valvanera: una promesa sin papeles

Cuando la puesta a la venta del antiguo asilo de Cambados se hizo pública, las Hermanitas de los Ancianos Desamparados hicieron varias promesas: que priorizarían las ofertas interesadas en mantener la actividad que desarrollaban desde hacía 80 años y que, pasase lo que pasase, se mantendría el culto de la capilla. Así lo transmitieron las diferentes autoridades civiles y religiosas que durante estos dos años estuvieron en contacto con la orden propietaria.

Lo primero no se pudo cumplir. Ninguna empresa del sector asistencial pujó, dado el precio de salida y las reformas necesarias en el también pazo de Montesacro. La segunda sigue vigente y la prueba es que hace unos días se celebraron los solemnes actos de la fiesta de la Valvanera y la misa de los domingos se oficia con normalidad desde que las monjas echaron el cierre, al finales del año pasado.

Sin embargo, la compra por parte de una empresa ligada a los activos inmobiliarios y a los negocios de tipo turístico y hotelero está despertando recelos respecto a cómo se mantendrá esta promesa. Sobre todo porque, de momento, Iberus Capital Investment Group SL mantiene en estricto secreto sus planes de futuro. La preocupación se ha instalado incluso en el Concello.

El alcalde, Samuel Lago, explica que no hay rastro del destino del templo en la escritura de compraventa. «Me llama la atención que la orden transfiera el pleno dominio de la propiedad y no hable de la capilla, del culto, estableciendo algún tipo de derecho de uso en usufructo o de cesión. Yo creo que estipular esto en la escritura sería la única vía válida para garantizar ese compromiso verbal con la parroquia», explica el regidor.

Así las cosas, está dispuesto a tomar alguna iniciativa para arrojar luz sobre una cuestión que semeja menor después del impacto social que tuvo el cierre para el barrio de San Tomé, pero que reportó algo de consuelo a los vecinos.

Con todo, de acabar resultando en un establecimiento turístico, no sería el primer conjunto arquitectónico del estilo que mantiene instalaciones religiosas y permite los oficios.

Cabe recordar que el Ayuntamiento tiene en su poder ese documento porque las Hermanitas le han solicitado la exención del llamado impuesto de la plusvalía que le correspondería pagar por la venta de Montesacro. Se desconoce el precio pagado por el nuevo propietario, pero la orden pedía en su día unos cuatro millones de euros.