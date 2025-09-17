El campo Salvador Otero renueva parte del césped y sus banquillos por 12.000 euros

El campo Salvador Otero ha recibido un lavado de cara tras la inversión de 12.000 euros destinados a mejoras por parte del Concello de A Illa.

Coincide con el gran arranque liguero del Céltiga en casa donde ganó por 5-0 al Somozas el pasado fin de semana.

Durante los días previos se llevaron a cabo una serie de actuaciones «que mejoran de manera notable la funcionalidad y la seguridad del terreno de juego», aseguran desde el Concello.

Se han ampliado los banquillos, que aumentan su capacidad a quince miembros por equipo, cumpliendo así con los requisitos reglamentarios. Además, se ha llevado a cabo una intervención total en el césped de la zona de las porterías, «que permitirá una mayor protección para los deportistas», añaden.

Estas mejoras suponen un salto cualitativo para el día a día del club, tanto en partidos oficiales como en entrenamientos.

El alcalde destacó que «no se trata solo de una inversión en infraestructura deportiva, sino de una apuesta por el bienestar de los jugadores y por la comodidad de la afición».

Remarcó que se trata «de un club histórico que es símbolo de identidad y orgullo para nuestro Concello».