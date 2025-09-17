Un camión pierde 15 toneladas de uva en una rotonda de Cambados
La mercancía se desplazó y cayó al vial | El operativo de limpieza duró seis horas
Un camión perdió el lunes por la noche una parte de su carga de 15.000 kilos de uva en la rotonda de Vilariño (Cambados). Al tomar la salida, la mercancía del cajón se desplazó, abriéndose la lateral y cayendo a la calzada una gran cantidad de palés con cajas, desparramándose por el suelo el cargamento de una vendimia que iba de camino a la bodega Terras Gauda, en O Rosal.
El accidente tuvo lugar sobre las 22.20 horas y obligó a cortar la entrada a Cambados por este vial, por la Avenida de Vilariño, desviando el tráfico por la salida de Corvillón de la VG-4.3. En cuanto al conductor, no sufrió daños, pero sí se llevó un buen susto, y el dispositivo para retirar toda la mercancía se prolongó durante unas seis horas, hasta las cuatro de la madrugada, aproximadamente.
El servicio municipal de Emerxencias del Concello de Cambados y operarios retiraron las toneladas de uva y las cajas que las contenían empleando la pala del departamento de Obras y las acumularon y señalizaron en el aparcamiento disuasorio que hay en la zona, para poder restablecer el tráfico, y hasta su retirada.
Asimismo fue necesario baldear todo el vial para limpiarlo de los restos de las uvas. En el dispositivo también estuvo la Guardia Civil de Tráfico.
