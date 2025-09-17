Cambados ofrece rutas en kayak adaptado para personas con diversidad funcional

El Concello de Cambados ha organizado una actividad de kayak para personas con diversidad funcional que es gratuita, cuenta con 30 plazas y tendrá lugar los días 22 y 23. Está dirigida a empadronados, pero en caso de no cubrirse todas se abriría a vecinos de otras localidades.

La concejala de Servizos Sociais, Regina Núñez, explica que las rutas se realizarán con embarcaciones adaptadas y los participantes pueden ir acompañados con alguien cercano, aunque siempre habrá la guía de un monitor. También que se han elegido estas fechas por ofrecer las mareas más idóneas.

La actividad está abierta a personas con problemas de movilidad o alguna discapacidad visual o auditiva, entre otras, y se financia con el Plan +Provincia 2025.

Núñez indicó que el fin es «hacer llegar a la toda la población el disfrute de actividades de ocio y conocimientos medioambientales».

La salida se realizará desde la torre de San Sadurniño a las 16.00 horas y habrá dos turnos: el lunes 22 y el martes 23. Uno de los requisitos es estar empadronado en Cambados, pero la concejala indica la posibilidad de abrirlo a personas de otras localidades en caso de no cubrirse las 30 plazas habilitadas.

En resumidas cuentas, será una «actividad inclusiva, promoviendo el acercamiento de las personas con diversidades a las actividades de revalorización de los recursos de nuestro entorno». Además es totalmente gratuita para los participantes e incluye kayaks dobles autovaciables, palas, chalecos y monitores, que son biólogos y educadores ambientales, divulgadores profesionales y expertos en este tipo de actividades.