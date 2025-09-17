Las ayudas para la escolarización infantil crecen un 40 por ciento
La inversión en ayudas a la escolarización infantil continúa en aumento, creciendo un cuarenta por ciento en los últimos tres años, alcanzando este curso los 21.000 euros.
Las bases aprobadas esta semana por la Xunta Local de Gobierno comprenden una subvención de 70 euros por cada niño de 0 a 6 años.
El año pasado se repartieron 273 ayudas en centros públicos y escuelas infantiles autorizadas de Vilagarcía. Se publicarán a lo largo de la semana en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) y se podrán solicitar para la próxima. Los criterios son estar empadronado en el municipio y convivir con el menor a cargo.
La totalidad de la subvención se obtiene de dos partidas, 12.500 euros de la Concellería de Educación y los 8.500 restantes por parte de la Concellería de Benestar Social.
Suscríbete para seguir leyendo
- El Puerto subasta un buque abandonado y en riesgo de hundimiento por 34.000 euros
- Los problemas organizativos sitúan a la Festa do Marisco en el disparadero
- Cuatro heridos cuando esperaban al bus en una discoteca de Pontecesures para volver a casa
- Rías Baixas supera los 40 millones de kilos y ya va a por los 50
- Vilaxoán arrima el ascua a su sardina
- Desarticulan un punto negro de venta de droga en pleno centro de Vilagarcía
- Catoira ameniza el día grande de las fiestas de Guadalupe
- Otro accidente en la PO-548 a su paso por Bamio