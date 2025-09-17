Las ayudas para la escolarización infantil crecen un 40 por ciento

La inversión en ayudas a la escolarización infantil continúa en aumento, creciendo un cuarenta por ciento en los últimos tres años, alcanzando este curso los 21.000 euros.

Las bases aprobadas esta semana por la Xunta Local de Gobierno comprenden una subvención de 70 euros por cada niño de 0 a 6 años.

El año pasado se repartieron 273 ayudas en centros públicos y escuelas infantiles autorizadas de Vilagarcía. Se publicarán a lo largo de la semana en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) y se podrán solicitar para la próxima. Los criterios son estar empadronado en el municipio y convivir con el menor a cargo.

La totalidad de la subvención se obtiene de dos partidas, 12.500 euros de la Concellería de Educación y los 8.500 restantes por parte de la Concellería de Benestar Social.