Atraca en Vilagarcía el «Odón de Buen», el buque más grande del CSIC

El «Odón de Buen», el buque oceanográfico más grande del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) permanece amarrado en el Puerto de Vilagarcía desde anteayer lunes, procedente de Vigo. En concreto, se encuentra en el muelle de Ferrazo.

Se trata de un buque con bandera de España, construido en el astillero vigués de Armón, y que costó 85 millones de euros. Está considerado actualmente como el buque insignia de la investigación oceanográfica española. Tiene una eslora de 84,3 metros y una manga de 17,8. Cuenta con capacidad para 58 pasajeros.