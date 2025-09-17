Atraca en Vilagarcía el «Odón de Buen», el buque más grande del CSIC
REDACCIÓN
Vilagarcía
El «Odón de Buen», el buque oceanográfico más grande del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) permanece amarrado en el Puerto de Vilagarcía desde anteayer lunes, procedente de Vigo. En concreto, se encuentra en el muelle de Ferrazo.
Se trata de un buque con bandera de España, construido en el astillero vigués de Armón, y que costó 85 millones de euros. Está considerado actualmente como el buque insignia de la investigación oceanográfica española. Tiene una eslora de 84,3 metros y una manga de 17,8. Cuenta con capacidad para 58 pasajeros.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El Puerto subasta un buque abandonado y en riesgo de hundimiento por 34.000 euros
- Los problemas organizativos sitúan a la Festa do Marisco en el disparadero
- Cuatro heridos cuando esperaban al bus en una discoteca de Pontecesures para volver a casa
- Rías Baixas supera los 40 millones de kilos y ya va a por los 50
- Vilaxoán arrima el ascua a su sardina
- Desarticulan un punto negro de venta de droga en pleno centro de Vilagarcía
- Catoira ameniza el día grande de las fiestas de Guadalupe
- Otro accidente en la PO-548 a su paso por Bamio