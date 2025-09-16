La Xunta indaga si el antiguo asilo de Cambados merece la declaración BIC

La Dirección Xeral de Patrimonio tiene sobre la mesa las solicitudes de declaración BIC del molino de A Seca de Cambados y del antiguo asilo y Pazo de Montesacro. El primero lleva dos años en tramitación y sin novedades, y respecto al segundo, desde organismo autonómico indican que, de momento, se está reuniendo la documentación necesaria para decidir si se incoa o no su nombramiento.

Ambos cuentan ya con una elevada protección, pero el Ayuntamiento pidió su consideración con la más alta figura, como es el BIC. En el caso del molino fue en 2023, tras descubrirse que el expediente para declararlo fue iniciado en 1980, pero nunca se resolvió. El concejal actual de Patrimonio, Liso González, quiere reunirse con la Xunta para conocer su estado, pues considera que dos años de tramitación deberían haber arrojado ya alguna conclusión.

Será interesante conocer la resolución, pues también podría establecer de manera definitiva su edad. Cabe recordar que hace no mucho aparecía un mapa y se ha descubierto otro tipo de documentación que pone en duda sus 400 años; lo rebajarían a los 200. No obstante, no le resta méritos, pues los de mareas, como este de A Seca, siempre fueron poco frecuentes y a día de hoy quedarán en pie en Galicia sobre una docena, como mucho, de la veintena que pudo haber.

En cuanto al asilo que echó el cierre a finales de 2024, desde Patrimonio indican que sus técnicos están reuniendo la documentación. Han pasado meses desde que el concejal solicitó la apertura del expediente con la intención de protegerlo de «intereses especulativos» y la situación ha cambiado. Como avanzaba en exclusiva este diario a principios de agosto, la orden propietaria ha vendido el edificio de San Tomé y su nuevo dueño es un grupo dedicado a los activos inmuebles, con negocios de explotación turística y hotelera. Así que, aunque todavía no haya desvelado sus planes ante las autoridades, todo parece indicar que Iberus Capital Investment Group SL no dará continuidad a la actividad asistencial.

Investigación existente

El pazo de Montesacro es un ejemplo de la arquitectura gallega de consideración, pero contendría características que lo convertirían en una pieza aún más singular. De hecho, el historiador local Sindo Mosteiro tiene una intensa investigación con la hipótesis de que podría ser el primero del «nuevo» modelo arquitectónico de pazo gallego, que se vislumbró a partir del siglo en que fue construido el cambadés, e incluso sostiene la posibilidad de que sea obra del innovador compostelano Simón Rodríguez por, entre otras cuestiones, su fachada.