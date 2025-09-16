Tomates de un kilo 18 años después

En octubre de 2007, el grovense Francisco Triñanes dejó atónitos a los vecinos de O Grove con sus cosecha de tomates gigantes. «Los frutos superaban el kilo y medio», aseguraba a FARO DE VIGO, que al dar a conocer aquella proeza popularizó tanto los tomates como la afición de este vecino de O Grove.

Las fotos de aquellos tomates «llegaron hasta Inglaterra y Nueva York de la mano de algún grovense desplazado», relataba Triñanes ayer, aclarando que los primeros de aquella colecta se los llevó a un amigo suyo de la zona que «se asustó al verlos».

Los famosos frutos de octubre de 2007. / FdV

Lo recuerda ahora, 18 años después, porque vuelve a tener tomates de talla XXL. Es cierto que «con el calor y sin apenas llover en verano no se pudieron alcanzar aquellos pesos, pero salieron siete o ocho piezas que superan el kilo», explica. Y lo peor es que las lluvias registradas en días pasados le destrozaron alguno «que se estaba poniendo bonito», lamenta.

Pero aún así presume de tomates y otros cultivos. «El año pasado me salieron calabazas de ochenta y noventa kilos que me tenían que ayudar los vecinos a levantarlas, puesto que yo solo no podía», confiesa orgulloso.

Cuenta que el secreto pasa por tener una tierra bien abonada. «Ahora tengo gallinas, pero hace veinte años también criaba conejos, y es el mejor elemento para unos tomates así», sostiene.