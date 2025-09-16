El sector del mar vuelve a ilusionarse con los dragados

El sector del mar clama por la realización de dragados en la ría y parece ver la luz al final del túnel después de que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) valorara «favorablemente» el denominado «Estudio de zonas de vertido para materiales dragados en los puertos de las Rías Baixas».

Ese informe, como ya se explicó en FARO DE VIGO, da el visto bueno a dos nuevas zonas de vertido de los restos procedentes de dragados, bautizadas como Zona B y Zona D, y viene a decir que esas «fosas» constituyen «un paso importante en la ordenación y gestión sostenible del litoral gallego».

Además, esta decisión, que entierra para siempre la antigua Zona E/8, situada a 14 kilómetros mar adentro en línea recta desde la playa de A Lanzada, a 3,2 de la zona marítima de Sálvora y a 6,6 kilómetros de Ons, «obedece al compromiso del Miteco con la protección de la biodiversidad marina y la gestión sostenible de los recursos naturales».

Se trata, en síntesis, de «asegurar un equilibrio entre el desarrollo de las actividades portuarias y la preservación del patrimonio natural», según argumentan en el Gobierno de España a raíz del informe emitido por la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación y la Dirección General de la Costa y el Mar.

Un documento elaborado por el Centro de Estudios de Puertos y Costas (Cepyc), del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (Cedex) –organismo público dependiente del Ministerio de Transportes–, que fue solicitado por Puertos del Estado y Portos de Galicia.

El dragado inconcluso de Carril. / M. Méndez

Dicho documento, puede propiciar, a corto o medio plazo, actuaciones muy importantes demandadas por el sector del mar.

Es el caso del ansiado dragado del Ulla o el de finalización del que se había dejado a medio terminar en Carril, precisamente cuando surgieron los problemas que llevaron a paralizar los vertidos detrás de la isla de Sálvora, en la Zona E/8.

Operatividad

Al igual que siguen pendientes los dragados del Puerto de Vilagarcía, el de Porto Meloxo (O Grove), el de Tragove (Cambados) –para dar calado a la flota del cerco y evitar los problemas que atraviesa en época de mareas vivas– y tantas otras operaciones similares tendentes a garantizar la maniobrabilidad, operatividad y seguridad de la flota.

En ello insistían ayer patrones mayores, armadores, mariscadores y parquistas, sabedores de la necesidad de eliminar cuanto antes todo el fango y demás material capaz de contaminar o asfixiar la producción de la ría.

También insiste en sus ya conocidos planteamientos la Plataforma en Defensa da Ría de Arousa (PDRA), que se había pronunciado hace poco más de dos meses para hacer pública su preocupación por el movimiento de los fangos procedentes de los dragados cuyos restos se depositaron en el pasado cerca de Sálvora.

Teme este colectivo que esos fangos se desplacen hacia la ría de Arousa, como consecuencia de las corrientes, por lo que ya proponía entonces la inmediata clausura del punto de vertido existente y actualmente paralizado, que se declare la Zona A –más alejada que la B– como punto de vertido para Arousa y se opte por inmovilizar en tierra los dragados portuarios que posean contaminantes persistentes que puedan introducirse en la cadena trófica.

Riqueza productiva

Esta plataforma, integrada por representantes del sector del mar y ecologistas, abundaba ayer en ese posicionamiento y rechazaba el nuevo punto de vertido propuesto, al considerar que «es el mismo que denunciamos anteriormente, separado apenas una milla pero igualmente en el canal de entrada de las mareas a la ría».

Aduce así que tanto el punto de vertido de Sálvora (E/8) como la alternativa definida como Zona B «están en el canal de entrada de las aguas del afloramiento».

Por tanto, son lugares «sometidos a fuertes corrientes que trasladan los fangos contaminados hacia el interior de la ría», alega.

En relación con esto, la exconselleira de Mar, Rosa Quintana, había expresado en más de una ocasión que lo que se vertía frente a la boca de la ría de Arousa «ni son lodos, ni están contaminados, ni van a Sálvora, sino que se depositan en un punto que cumple con todos los requisitos, autorizado desde 1998 por el Estado».

Fue en 2021 cuando el Ministerio de Transición Ecológica ordenó que cesaran los depósitos de áridos en Sálvora, lo cual obligó a paralizar medio centenar de dragados proyectados por la Xunta, a petición de las cofradías de pescadores, en las rías de Vigo, Pontevedra, Arousa y Muros-Noia.

Entre ellos, recordaban ayer desde Portos de Galicia, dieciséis dragados en tramitación, como los arousanos de A Pobra do Caramiñal, Aguiño, Cabo de Cruz, Escarabote, Palmeira, Rianxo, Meloxo, Santo Tomé (Cambados) y Tragove. Junto con los de Porto do Son, Portosín, Aguete (Marín), Arcade (Soutomaior), Cesantes (Redondela) y Combarro (Poio).

1,7 millones de metros cúbicos en una década, la mayoría salidos de Arousa Ya se había explicado en FARO DE VIGO en su momento que el estudio realizado por el Gobierno de España en el que se identifican dos nuevas zonas de vertido, aspira a propiciar dragados en tres puertos de interés general y 43 puertos autonómicos de Galicia. Tal es la necesidad de disponer de un punto de vertido que se estima que durante la próxima década podrían verterse alrededor de «1.678.308 metros cúbicos de material, procedente en su mayor parte, de la ría de Arousa». De ahí que se buscaran alternativas a la zona empleada hasta no hace mucho, denominada E/8 y próxima a la isla de Sálvora. Es por ello que la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación propuso el vertido de materiales dragados en la Zona B y la Zona D, considerándolas «preferentes» a la Zona E/8, pues usar esas nuevas ubicaciones «no supondrá afección a los espacios de la Red Natura 2000 ni a la biodiversidad marina». Puede recordarse que la Zona B se ubica frente a la boca de Arousa y, considera el Gobierno central, puede dar servicio tanto a los puertos de esta ría necesitados de dragados como a algunos de los localizados en la de Pontevedra, mientras que la Zona D se sitúa frente a la ría de Vigo y puede satisfacer la demanda de sus puertos y también la de otros enclavados en la ría de Pontevedra.

El pasado mes de marzo el Cedex emitía un informe técnico que indicaba que el conocido como punto exterior de vertido de Sálvora «deberá ser considerado prioritario sobre otras alternativas».

De ahí que la Consellería do Mar dijera entonces que es el mismo punto «que se venía empleando hasta abril de 2021», cuando el Gobierno de España decidió no autorizar ningún nuevo depósito allí, a la espera de alternativas.

En aquella fosa atlántica se habían depositado entre 1995 y 2010 unos 139.000 metros cúbicos de «arena, fango, zahorra y roca» de ocho operaciones de dragado con las que ganar calado en Marín. A los que se sumaban, en ese periodo, 2.342.048 metros cúbicos de fangos y áridos extraídos del Puerto de Vilagarcía.

Ahora desde Mar, en manos de Marta Villaverde, piden que se respete «el criterio técnico empleado en la elección del punto de vertido», que se estrenará con los áridos del dragado del río Lérez.

Miembros de la PDRA, ayer. / Iñaki Abella

De este modo remarca Mar que «el informe de los organismos competentes del Estado que valida los puntos de vertido B, E8 y D se basa en el trabajo desplegado por la comisión técnica, de ahí la elección del punto de vertido no responda a criterios económicos.

Hay que aclarar que el Cedex propuso las citadas Zona B y Zona D, frente a Arousa y Vigo, señalando ya la pasada primavera que «la previsión de necesidades de dragado entre todos los puertos de las Rías Baixas se estima en un volumen de 1,6 millones de metros cúbicos, de los que 422.000 son necesidades a corto plazo de puertos autonómicos».

Ya entonces se declaraba desde Madrid que los puntos elegidos «se encuentran dentro de las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y de las áreas de interés comunitario». Pero también que «el efecto que el vertido puede tener sobre estas figuras de protección puede ser mínimo».

Para añadir que «es muy improbable que el Parque Nacional de las Illas Atlánticas pueda quedar afectado por la turbidez» que generan las maniobras de depósito.

Las recomendaciones finales de aquel informe indicaban que se debe «considerar la Zona D –entorno de la ría de Vigo– como la más adecuada para recibir los materiales de sus puertos y los de Pontevedra», mientras que la zona de Sálvora es la «más adecuada para los de Arousa y los de Pontevedra a menos de 20 millas».

Dragado del canal de acceso al puerto de Carril. / Iñaki Abella

A raíz de dicho expediente, el subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, recordaba que «las tres localizaciones definidas en este estudio –se incluía la antigua- se valoraron como adecuadas», para subrayar que a finales de 2024 la Xunta dijo que «tenía tres millones de euros parados porque el malvado gobierno de España no les dejaba realizar los vertidos». De ahí que Losada le pidiera «que se ponga a trabajar» en cuanto el Ministerio emita la autorización administrativa.

Aves y cetáceos

Lo que emitió, el pasado día 3, fue un comunicado resaltando que la ZEPA afectada por los puntos de dragado «acoge 28 especies de aves protegidas y otras migratorias de presencia regular, entre ellas la gaviota tridáctila, el paíño europeo y el cormorán moñudo, que concentra en las Rías Baixas el 50% de su población española».

Al igual que se resaltaba como «punto de paso migratorio» de la amenazada pardela balear y lugar frecuentado por la marsopa, delfín común, el mular y los rorcuales. De un tiempo a esta parte también por orcas.

Aclarado lo cual, la Dirección General de Biodiversidad insiste en que «el vertido de materiales dragados en las dos nuevas áreas propuestas (Zona B y Zona D) no supondrá afección a los espacios de la Red Natura 2000 ni a la biodiversidad marina».

No se puede estar pidiendo dragados en el Ulla para regenerar los bancos marisqueros, como hacen Rianxo y Carril, si al mismo tiempo la PDRA pone pegas al vertido de los áridos en Sálvora Alejandro Pérez — Patrón mayor de Cambados

De ahí la importancia de las medidas preventivas y correctoras expuestas por el Miteco, tales como «suspender las operaciones de vertido al mar en condiciones meteorológicas que no permitan asegurar la deposición del material dragado en la zona autorizada».

Incluso cabe la posibilidad de introducir restricciones temporales para, por ejemplo, evitar interferencias con la reproducción o migración de especies marinas.

Otra de las opciones es introducir medidas de confinamiento previas al vertido de material contaminado, si lo hubiera, o bien prohibir en la zona de vertido actividades como la pesca de arrastre, que pueden alterar la capa de recubrimiento en zonas de confinamiento subacuático de los materiales.

Pantallas antiturbidez y dragas especiales para preservar el medio marino «Hasta ahora los vertidos se hacían en la zona denominada E/8, pero su idoneidad se revisó debido a su cercanía a la isla de Sálvora, incluida en el Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia», explica el Miteco. El resultado es una propuesta para utilizar la Zona B y la Zona D que «se ajusta a las directrices para la caracterización del material dragado y su reubicación en aguas de dominio público marítimo-terrestre». Esas directrices dicen, por ejemplo, que «las operaciones de dragado se deberán planificar y controlar adecuadamente con el objeto de minimizar sus efectos en el medio marino». Puede lograrse frenando la turbidez con «equipos de excavación y cabezales de dragado dotados de recirculación de agua, mediante el empleo de pantallas antiturbidez, reduciendo el rebose en caso de dragas de succión, usando dragas especialmente diseñadas para sedimentos contaminados o evitando la utilización de dragas que introduzcan grandes cantidades de sedimentos en suspensión en la columna de agua». Asimismo, «la mejora de la calidad del material a dragar o verter al mar puede lograrse mejorando la cohesión, consistencia y densidad del material dragado» y mediante la utilización de «medios como la vibración, para el incremento de la densidad de los sedimentos, y/o en la cántara de la draga mediante la separación mecánica».

El Miteco advierte además de que «todos los proyectos que busquen realizar vertidos» en los puntos habilitados para ello «deberán de ser evaluados previamente por la Subdirección General de Biodiversidad Terrestre y Marina».

A mayores, propone «planes de vigilancia ambiental para controlar la evolución de los parámetros durante y después de cada vertido»; sin olvidar un control de las maniobras a realizar y la velocidad a emplear por las embarcaciones dentro de las zonas designadas, tratando así de «reducir el riesgo de colisión con cetáceos y aves marinas».

El cartel que anunciaba el dragado carrilexo. / Iñaki Abella

Si a esto se suma la realización de «controles periódicos para detectar y corregir posibles incidencias», así como la adopción de «medidas destinadas a evitar la propagación de especies exóticas invasoras y a hacer un seguimiento específico de las aves objeto de conservación» parece lógico concluir que «se garantizará la compatibilidad entre la actividad portuaria y la conservación de los ecosistemas marinos».

Así lo entiende el ministerio cuando asegura que «los proyectos de vertido en las nuevas zonas no tendrán un efecto negativo significativo sobre la ZEPA ni sobre la biodiversidad marina protegida, en aplicación del principio de precaución y de conformidad con las obligaciones derivadas de la Directiva Hábitats y la Directiva Aves», sentencia.