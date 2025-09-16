Ribadumia cuenta con una brigada para la lucha y prevención de incendios

El Concello de Ribadumia ha puesto en marcha una brigada forestal que durante tres meses realizará tareas de vigilancia y defensa contra incendios, además de trabajos de prevención. De hecho, ya han estado actuando en las últimas semanas, sumándose a dispositivos activados en Meaño, Vilaboa o en Sisán.

Fuentes municipales indicaron que realizaron trabajos de comprobación de los perímetros afectados y de regadío, complementando los realizados previamente por los efectivos antiincendios desplazados. También que está formada por un capataz y cuatro peones forestales y que su contratación forma parte de un convenio entre la Consellería de Medio Ambiente y el Ayuntamiento para la realización de acciones contra los fuegos en los años 2025 y 2026.

La inversión total es de 92.712 euros para las dos anualidades, de los cuales, 50.712 euros se corresponden a labores en materia de prevención y con aportación de fondos Feader de la UE. Los restantes, proceden íntegramente de las arcas autonómicas y tienen por objetivo actuaciones de vigilancia y defensa.

Así, esta brigada realizará tareas en el distrito en el que está Ribadumia, el de O Salnés-Caldas, y también desbroces en parcelas concretas para la gestión de la biomasa, y otras acciones.