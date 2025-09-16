Protección Civil estrena ambulancia por 30.000 euros

Protección Civil de Vilagarcía cuenta desde el pasado fin de semana con una nueva ambulancia de soporte vital básico.

Con un coste de 30.000 euros, dentro del marco del convenio municipal, dotado con 65.000, la nueva adquisición dará cobertura a la totalidad los eventos locales.

Además, también podrá ser solicitada por el 061 «en caso de emergencia por falta de recursos», explican desde la entidad.

A pesar de que el antiguo vehículo sanitario «funcionaba sin ningún problema», la normativa obliga su retirada cuando cumplen diez años, poniendo fin a su vida útil en el servicio.

«La nuestra los cumplió el pasado 25 de agosto», relatan desde el cuerpo sobre el antiguo vehículo.

La ambulancia es de soporte vital básico. Cuenta con dos técnicos sanitarios que realizan el servicio de prevención necesario. Más tarde, trasladarían a los usuarios atendidos a los recintos hospitalarios pertinentes, en el caso de que fuera necesario.

El interior del nuevo vehículo de Protección Civil. / Iñaki Abella

«Tendríamos la posibilidad de transformarla en una ambulancia de soporte vital avanzado, siempre y cuando se dote con los medios que requiere, es decir, un médico, una enfermera y el material necesario para las intervenciones», afirman desde Protección Civil.

El mencionado convenio de colaboración se puso en marcha «con el objetivo de financiar el servicio, además de la compra de materiales y el mantenimiento de los equipos», declaran desde Ravella.

De hecho, el propio acuerdo recoge que el equipo de Protección Civil tiene que contar con una ambulancia como «equipo preventivo», añaden.

Durante los últimos años «se ha aumentado la inversión destinada a este convenio.

«El objetivo es que dispongan de los mejores materiales para trabajar», añadió el alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, durante la presentación de la ambulancia.