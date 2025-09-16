Porto Piñeiro sigue avanzando fase a fase, ahora con el remate de la sendas

Las sendas peatonales y ciclables que recorren la laguna de Porto iñeiro, que comenzaron a ejecutarse en 2023 para convertirla en un gan parque acuático, continuarán avanzando tras la licitación de las obras a finales de la semana pasada.

Porto Piñeiro continúa así en el camino de convertirse en uno de los atractivos naturales de referencia en el Concello de Valga, tanto para vecinos como para visitantes. Se trata del tercer proyecto que sale a contratación en los últimos cuatro meses, tras la creación de una playa artificial, que ya ha comenzado a construirse, y la cimentación de una piscina, que está «a punto de adjudicarse», adelanta el Concello.

En este caso el presupuesto para rematar las sendas alcanza los 615.000 euros, que «se financian a través del programa Pone2030 de la Deputación de Pontevedra», explican.

Nuevas mejoras

En el marco de este proyecto, se desarrollarán trabajos como la construcción de las mencionadas sendas, que bordean todo el perímetro de la laguna y tendrán pavimento de zahorra compactada y hormigón.

También se llevará a cabo la plantación de especies arbóreas de ribera para la renaturalización del espacio de Porto Piñeiro.

El parque va tomando forma. / FdV

Se acometerán a su vez «obras para el drenaje y se instalarán tuberías para una red de abastecimiento, se canalizará la línea de alumbrado público y se instalarán diferentes tipos de luminarias», complementan.

El espacio natural será dotado de mobiliario urbano, en concreto de bancos, papeleras e incluso una fuente.

Por último, se colocarán más de doscientos metros de barandilla de madera de pino tratada en autoclave.

La fase dos toma forma

Ante esta situación se encuentran «ya contratadas o en proceso de contratación» todas las actuaciones incluidas en la segunda fase de regeneración de la laguna Porto Piñeiro, un proyecto cuya invesrión total supera los 14 millones de euros.

Los trabajos en la laguna de Porto Piñeiro. / FdV

La creación de la playa artificial tiene un coste de 575.000 euros, obtenidos de los fondos Next Generation, la construcción de la piscina y la renaturalización de la zona norte de la laguna supera los 900.000, de los cuales 700.000 proceden de la Diputación. Añadiendo el remate de las sendas que acaban de licitarse la fase dos supera los dos millones de euros.

La primera fase, ejecutada en 2023 habilitó los primeros tramos de sendas ciclables y peatonales en la zona sur de la laguna, con la instalación de mobiliario urbano, la creación de un parque infantil y la plantación de frutales y otras especies autóctonas, invirtiendo medio millón de euros.

Entre finales del año pasado y comienzos del presente se instaló un cierre perimetral de seguridad, financiado a través de un convenio entre el Concello y la Consellería de Industria por valor de 366.200 euros.