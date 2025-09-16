Ponte a Conducir acerca la seguridad vial a los niños

Después de diez años promoviendo la seguridad vial, la asociación Ponte a Conducir organiza tres nuevas jornadas en la provincia.

Vilagarcía acogerá el evento el próximo día 27 en la plaza de la II República. Mientras, este sábado se llevará a cabo la primera en la plaza del Mar, en Sanxenxo, y el 4 de octubre llegará al parque Eguren, en Marín.

Bajo el lema «Comparte coche, protexe o planeta» estas jornadas forman parte de la décima edición del aula práctica de seguridad vial de Ponte a Conducir.

Cuentan con la colaboración de entidades como la Guardia Civil, la Dirección General de Tráfico, Cruz Roja o las diferentes policías locales de cada concello, entre otras.

La actividad planteada está destinada a niños que cursan Educación Infantil y Primaria, es decir, de 3 a 12 años. La asociación comunica un límite de 120 plazas para cada una de las tres jornadas.

Añaden que también está abierta a la participación de las familias y el horario de realización se prolonga desde las 10.00 hasta las 13.00 horas.

A lo largo de la mañana, los participantes en las sesiones de seguridad vial de Ponte a Conducir podrán realizar un circuito de karts, peatones y ciclistas; participarán en un concurso de dibujo sobre educación viaria; y asistirán a un taller de primeros auxilios llevado a cabo por la Cruz Roja.

Además, para completar la experiencia de los más pequeños, se realizará una visita a la exposición de vehículos de la Policía Local, Guardia Civil, Emerxencias, Cruz Roja, Policía Nacional y la brigada del ejército de Tierra, Brilat, aunque anuncian que «la participación podrá variar según la localización y disponibilidad».

Comentan que «es imprescindible que cada niño lleve su propio medio de transporte», ya sea triciclo, bicicleta, patinete o derivados. Además, el casco también es obligatorio para participar en el circuito, del que podrán formar parte a su vez como peones.