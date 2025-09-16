Opmega apela a la colaboración de Anfaco en materia de etiquetado

Tras una reunión entre responsables de la Organización de Productores de Mexillón de Galicia (Opmega) y la Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas (Anfaco), la cual se valora «muy positivamente» desde el sector bateeiro, éste apela una vez más a la colaboración de la industria transformadora.

Más concretamente, Opmega reclama de Anfaco «un apoyo claro al proyecto de Real Decreto que regula las denominaciones comerciales nacionales y las denominaciones de alimentos conservados y preparados».

Un documento que, a juicio de Opmega, «marcará un antes y un después en la defensa del mejillón gallego», pues «permitirá disipar dudas en el mercado, garantizar al consumidor una información veraz y reforzar la posición de quienes trabajamos con transparencia y calidad», manifiesta Ricardo Herbón, el presidente de la citada entidad mejillonera.

El conselleiro, el presidente de Opmega y el chef Miguel Mosteiro. / Iñaki Abella

En la misma línea, sostiene que «el compromiso de Anfaco puede resultar decisivo para que esta regulación entre en vigor sin demoras», e incluso anima a la patronal a empezar a aplicar ya las directrices del decreto antes de su aprobación.

Y todo porque «el consumidor tiene derecho a saber qué compra, y los productores tenemos derecho a competir en igualdad de condiciones», esgrimen en Opmega, que presume de agrupar a 312 productores (579 bateas) y representar «buena parte de la producción europea de mejillón» a partir de un modelo de trabajo «sostenible, vinculado al territorio y con un impacto social directo».

Una entidad que dice no querer privilegios, sino «justicia y reconocimiento al esfuerzo de miles de familias que sostienen el mejillón gallego».

Este posicionamiento se produce solo unos días después de que la directiva de Opmega se reuniera con la conselleira de Mar, Marta Villaverde, quien alabó la trayectoria de la entidad más representativa del sector miticultor gallego.

Así se promociona el mejillón de Opmega en Madrid. / FdV

Y sale a relucir el planteamiento de los acuicultores un par de meses después de que Opmega denunciara en Bruselas «la falta de control y trazabilidad del mejillón importado».

Argumentaba la organización transnacional con sede en Vilagarcía que el sector mejillonero «lleva años jugando en desventaja mientras entra producto chileno sin aranceles ni información clara al consumidor».

Desde Opmega dejaron claro a los grupos políticos del Parlamento Europeo que el «chorito» –mejillón chileno– entra en España «por los canales oficiales, pero sin asumir las mismas obligaciones, sin trazabilidad y sin que el consumidor sepa que está comiendo algo que no es gallego».

Un producto importado que «no cumple las normas ambientales, sanitarias, de calidad y etiquetado» que se imponen al gallego, lo cual «impacta directamente en el empleo, los costes de producción y el futuro de las bateas».