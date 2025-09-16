O Grove debe indemnizar con 8.000 euros la caída de un ciclista

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) condena al Concello de O Grove a indemnizar con 8.000 euros a un ciclista que se cayó tras tropezar con una estructura metálica que había instalado en el arcén de la Carretera do Conde para proteger una boca de riego.

De este modo, la magistrada estima parcialmente la reclamación del afectado, un vecino que se accidentó en marzo de 2021 y que llegó a pedir una indemnización de 43.000 euros por los días de curación, los daños en la ropa y el vehículo y las secuelas (lo más elevado, 24.000 euros). Presentó una reclamación de responsabilidad patrimonial ante el Ayuntamiento, pero fue desestimada por silencio, así que interpuso un recurso en los juzgados de lo contencioso de Pontevedra.

Estos emitieron una primera sentencia donde consideraban que, aunque la estructura estaba fuera del carril de circulación, su instalación fue «inadecuada». Según la resolución, los vecinos de la zona habían advertido de que era peligroso porque por allí pasaban motos y coches que podían colisionar. De hecho, la pieza, que estaba anclada al suelo, era negra y se pintó de amarillo y tras el accidente –fue el único registrado– se acabó quitando.

No obstante, también veía «falta de atención» por parte del ciclista y, por tanto, consideraba que hubo una culpa compartida, condenando al Ayuntamiento y a su compañía aseguradora a indemnizarle con 5.000 euros. No conforme, el afectado recurrió ante el TSXG, quien le da la razón en parte.

Considera que la sentencia fue «razonable» a la hora de atemperar la responsabilidad de la administración local porque la visibilidad de esta pieza metálica «podía no ser la mejor, pero aún así era bastante a la hora de evitarla», por parte del denunciante.

Únicamente ve la necesidad de «profundizar en los porcentajes de culpa». Entiende que se había quedado establecido en mitad y mitad, pero considera «más acertado indicar un 80% a cargo del Concello y un 20% a cargo de la víctima», sobre todo por el «dato demostrado» de las advertencias vecinales del «riesgo importante».

Con todo, no atiende a la cantidad inicialmente solicitada por el recurrente, pues relata la lista de perjuicios económicos «sin evidenciar si la sentencia incurre en un error en su valoración del importe del perjuicio que se puede considerar acreditado». De este modo, partiendo de la «hipotética fijación» en 10.000 euros, el TSXG le aplica el porcentaje que estima, incrementándose la indemnización en 8.000 euros. No obstante, contra esta sentencia también cabe recurso.