Meis pone fecha a su Xuntanza dos maiores y habilitará un autobús por las parroquias

El Concello de Meis celebrará el 4 de octubre la Xuntanza das nosas persoas maiores y los interesados pueden anotarse antes del día 1 de ese mes en el registro municipal. Además, se habilitará un autobús para trasladar a los participantes.

La celebración tendrá lugar en el atrio de la iglesia de San Lourenzo de Nogueira, pero en caso de mal tiempo se ubicará en el pabellón de O Mosteiro.

La cita está dirigida a mayores de 60 años de edad o más durante este año y consistirá en una comida, que empezará a las 14.30 horas y en la que no faltará la animación musical. El coste para personas empadronadas será de 15 euros y de 40 para el resto.

Y en cuanto a los autobuses, el servicio empezará su recorrido a las 12.50 horas, aproximadamente, en O Busto, pasando después por Valboa, el albergue de A Armenteira, las paradas de autobús de Cabeza de Boi, la rectoral de San Martiño, el centro social de Silvoso, la iglesisa de San Vicente de Nogueira, la plaza de España y la paradas de Vilanoviña y A Goulla. Este último pasará sobre las 14.20 horas.

La reunión para los mayores alcanza ya el cuarto de siglo y el plazo para anotarse se abrió ayer mismo, permaneciendo abierto hasta el 1 de octubre.