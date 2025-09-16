La lluvia no frustró a los 25.000 asistentes al festival Revenidas

El festival Revenidas acogió a unas 25.000 personas durante los cuatro días de fiesta, música y lluvia. La inestable climatología durante el fin de semana marcó el desarrolló final del certamen vilagarciano.

La Gala de Circo Solidaria y los conciertos tanto de Terrae como de Orquestra Bravú Xangai, que estaban programados para la tarde de la jornada dominical, han sido pospuestos.

A pesar de esto la sintonía entre público, artistas y trabajadores transcurrió con total normalidad durante todo el festival.

«Los asistentes siguieron cantando y bailando bajo la lluvia, una entrega que aplaudieron públicamente los grupos que pasaron por Vilaxoán», afirman desde la organización del Revenidas.

El resto de los conciertos del festival se celebraron tal y como estaban programados.

Las jornadas del viernes y el sábado fueron las más concurridas, completando el aforo del recinto con 8.500 asistentes en cada una de ellas.

En la fecha de estreno, la cifra se rebajó un poco hasta las 6.500 personas, mientras que a la despedida tan solo acudieron 1.500 fans a lo largo de la mañana.

Desde la organización achacan a «la cancelación de las actividades previstas para el domingo por la tarde» que el cómputo global de asistentes bajara.

Esta carencia rebaja el compilado total respecto a la edición de 2024, en la que se registraron 28.000 personas.

Anuncian que recuperarán la Gala de Circo Solidaria y los conciertos cancelados en otra fecha, «que será anunciada en el momento en el que esté programada de forma definitiva».

Un festival sin incidentes

Uno de los grandes motivos de celebración para los organizadores del certamen es «el extraordinario ambiente vivido durante estas cuatro jornadas tanto en el recinto del festival como en las zonas de acampadas y en el conjunto de Vilaxoán».

Durante el festival, no hubo que lamentar ningún incidente preocupante y los servicios de emergencia, ubicados en el propio recinto, no tuvieron que intervenir salvo pequeñas incidencias como algún corte, contusión o pequeña lesión.

«Incontables son los momentos que quedarán en la memoria colectiva de este Revenidas 2025», enuncian.

Algunos de los momentos más destacados del fin de semana fueron los conciertos como el de Fermin Muguruza, con el recinto «completamente abarrotado y el público absolutamente entregado en sintonía con la artista y su banda».

Destacan también los de Heredeiros da Crus, «de nuevo, y ya se va a convertir en tradición, bajo el rocío»; el regreso de Riot Propaganda o el adiós de Lendakaris Muertos, que «demostraron que se puede hacer un concierto de punk con toda su intensidad al mediodía».

Un impulso económico

A mayores de su vertiente artística, el Revenidas se mostró, un año más, «como un relevante elemento dinamizador de la economía de Vilaxoán y de su entorno» aseguran desde la organización.

El Revenidas contó con casi 350 trabajadores entre el personal de las barras, limpieza, seguridad, producción o técnicos, entre otros muchos profesionales a los cuales la dirección «quiere expresar su más sincero y especial reconocimiento por su esfuerzo y compromiso».