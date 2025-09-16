Limpiarousa se mojará por el Ulla en Catoira este domingo
Catoira
Limpiarousa particpará este domingo en el proyecto «Móllate polos ríos» promovido por Bodega Ecologismo.
«El río que escogemos es el Ulla a su paso por Catoira», anuncian.
«En la pasada edición retiramos una gran cantidad de basura en la playa fluvial y este año queremos actuar en la zona de las Torres», cuentan, considerando que es «una zona que está poco cuidada».
Para participar animan a contactar con ellos por mensaje privado en sus redes sociales o a través del correo electrónico limpiarousa@gmail.com.
