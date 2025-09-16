El Gobierno expulsa de internet 425 viviendas turísticas de O Salnés y Ullán

Casi medio millar de viviendas turísticas de los municipios de O Salnés y Ullán no podrán publicitarse a partir de ahora en las páginas web de alquiler vacacional, como Booking o Airbnb. El subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, manifestó ayer sentirse «orgulloso» de formar parte del primer Gobierno de Europa, «que pone coto a las disfunciones del mercado inmobiliario turístico», calificando la medida de, «valiente y muy necesaria».

Mientras, desde la Asociación de Vivendas Turísticas de Galicia (Aviturga) se ha contestado que estas propiedades a las que el Ministerio de Vivienda ha revocado o denegado el número de registro, «no son ilegales», y que podrán seguir alquilándose para fines vacacionales. «Deberán ser las comunidades autónomas las que revoquen, en su caso, las licencias concedidas o declaraciones responsables emitidas», apuntan desde Aviturga, para añadir inmediatamente que, «el único efecto de la exclusión de aquel registro será que no se pueden comercializar a través de páginas webs que promocionan este tipo de ofertas».

El Gobierno central aprobó por decreto la obligatoriedad desde el 1 de julio pasado de obtener un Número de Registro Único para poder alquilar un piso o casa con fines turísticos. Se trata de un número que otorga el Ministerio de Vivienda, y para obtenerlo hay que cumplir una serie de requisitos. Según la tabla facilitada ayer a nivel municipal por la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra, el permiso se le ha revocado a 425 viviendas de once de los doce municipios de Arousa sur. Solo queda fuera de esta relación el de Valga.

El ayuntamiento más afectado de la comarca es Sanxenxo, puesto que ya no podrán comercializarse a través de las grandes plataformas de internet 196 inmuebles de uso turístico. Le siguen Vilagarcía, con 72 viviendas afectadas; O Grove, con 65; Cambados, con 36; Vilanova, con 21; y A Illa, con 15. El decreto estatal afecta también a poblaciones rurales, con la revocación de ocho permisos en Meis; de cinco en Meaño; de cuatro en Ribadumia; de dos en Catoira; y de uno en Pontecesures.