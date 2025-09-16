Fotohistorias de Guillán

Cada foto contiene una historia. Como la de Carmen Rodríguez, una mujer que vivió hasta los 104 años, y que en la imagen aparece con 89 cortando leña con una sierra de mano; o la de su madre, Juanita Maneiro, que vivió hasta los 102, y a la que el fotógrafo captó ya nonagenaria con un niño en el regazo y un globo del Domund... Por otras fotos desfilan los antiguos integrantes de grupos de baile gallego que actuaron en la casa da cultura de Guillán, o las devastadoras imágenes de los incendios de 2006, que consumieron el monte Xiabre.

«Guillán no recordo. Así eramos», es el título de una exposición fotográfica de Joaquín Rodríguez Portas, que se inauguró el pasado sábado en el marco de las fiestas, y que podrá visitarse en el centro sociocultural de Guillán hasta el 30 de este mes. Es una muestra en la que el autor ha buceado en su extenso archivo fotográfico personal para contar de alguna forma la historia reciente de Guillán y sus vecinos.

Joaquín Rodríguez es una persona inquieta y curiosa que ha tocado muchos palos. Fue vicepresidente y uno de los socios fundadores de la asociación cultural Fontefría; es vicepresidente de la asociación micológica A Cantarela; de sus manos salió la escultura Os Cogomelos, situada en el parque Miguel Hernández; y colabora activamente en la decoración de eventos como la Noite das Meigas o el Xantar Micolóxico.

Seis de las imágenes de la exposición. | Iñaki Abella

Él, sin embargo, advierte de que, «ni soy fotógrafo, ni soy escultor, ni soy decorador, solo soy un mañoso con ideas». A sus 77 años reúne sus fotografías en una exposición por primera vez, aunque la pasión le viene de lejos.

Su primer contacto con la fotografía lo tuvo siendo un retoño, cuando su padre, que navegaba en barcos extranjeros, le preguntó qué le gustaría que le llevase de regalo cuando volviese a casa, y el niño le pidió una cámara; otra fecha importante para Joaquín Rodríguez fue 1967: estaba haciendo el servicio militar en el Juan Sebastián Elcano, y durante una escala en Las Palmas de Gran Canaria se enamoró de una Yashica Minister III. «Me costó 3.500 pesetas (unos 20 euros), que en aquella época era un pastón».

Desde entonces, Joaquín Rodríguez dedicó cientos y cientos de carretes a documentar la vida de Guillán, aldea a la que se mudó con su mujer hace medio siglo. Y una selección de 65 imágenes componen la exposición, que ha hecho posible la comunidad de montes de Guillán, y con la que colaboran la comisión de fiestas y el Ayuntamiento de Vilagarcía. Allí encontrarán, jóvenes o nostálgicos, a Carmen Maneiro cortando leña, la construcción de la escuela, actuaciones de grupos regionales... Historias de Guillán.