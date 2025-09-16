La Festa do Marisco se presenta en Vitoria-Gasteiz con el pulpo «en el aire»

La Festa do Marisco de O Grove se presenta el jueves en Vitoria-Gasteiz, la capital de la comunidad autónoma del País Vasco.

Será en la Casa de Galicia ante un centenar de invitados, entre representantes de los medios de comunicación de aquella región, autoridades locales y agentes de viaje.

Se seguirá el formato de años anteriores en este tipo de promociones nacionales –Castilla, Asturias y otras regiones– e internacionales –Irlanda, Holanda, Amsterdam, La Rochelle, Bolonia, Alemania o Portugal–, es decir, con una rueda prensa a modo de presentación.

En la misma se dará a conocer la cita gastronómica del mes que viene y se promocionará O Grove como destino turístico, aludiendo tanto a su gastronomía como a sus playas y paisajes, la oferta ornitológica y balneoterapéutica de que dispone, el papel de los barcos de pasaje que operan en la ría y demás encantos o atractivos de la península meca.

Dos mujeres ante una ración de pulpo. / Festa do Marisco

Tras las explicaciones se procederá a la degustación de algunos de los productos presentes en cada edición de la Festa do Marisco, como son el pulpo «á feira» –de momento aún sin integrarse oficialmente en la carta–, empanada, mejillón, navaja, zamburiñas y fideos marineros.

José Cacabelos

El alcalde, José Cacabelos Rico, abanderará la delegación grovense en Vitoria, a donde viaja mañana junto con diferentes técnicos municipales, los cocineros encargados de la demostración culinaria, que son Sandra y Jose, del restaurante Jueso de Caña, y Manuel Rodríguez, el máximo exponente de la empresa Rodrimar, que se ocupa de suministrar y cocinar el pulpo.

Hay que hacer hincapié en esto último porque este plato, del que pueden venderse alrededor de 8.000 o 10.000 raciones en una sola edición, «sigue en al aire», después de que no se presentaran ofertas al concurso de adjudicación convocado por el Concello.

Y esto constituye un problema importante, dado que el pulpo es, junto al arroz de mariscos, el plato más demandado en cada edición.

La Festa do Marisco de O Grove, esta mañana. / Concello do Grove

De ahí que la presencia de Rodrimar merezca ser destacada, ya que esta empresa, que ya se ocupó del pulpo en ediciones anteriores de la Festa do Marisco, es una de las contactadas por el alcalde en los últimos días para tratar de llegar a un acuerdo que permita disfrutar del cefalópodo el mes que viene.

En este sentido, el regidor no pierde la esperanza de encontrar proveedor, ya que si bien el concurso de adjudicación del puesto de pulpo resultó fallido, siempre le queda la fórmula de la adjudicación directa.

Se aferra a los informes emitidos por los técnicos municipales y el equipo jurídico y económico del Concello, «que son los que saben qué hacer en estos casos».

Procedimiento negociado sin publicidad

Así las cosas, «una vez que quedó desierta la licitación del pulpo, hemos hecho lo mismo que con cualquier otro servicio u obra, que es acogernos a la ley que nos permite iniciar un procedimiento negociado sin publicidad» para buscar «pulpeiro».

Esto supone que «podemos contactar con empresas que tengan una experiencia acreditada, manteniendo el porcentaje del 30% de sus ingresos a favor del Concello, como se planteaba en el concurso y ya se hizo en la anterior adjudicación, pero proponiéndoles colaborar de algún modo para que les resulte rentable, por ejemplo sufragando algún coste, hasta un máximo de unos 10.000 euros».

Precio elevado en lonja

Así se ha expuesto a «empresas experimentadas que ya nos han dicho que no les compensa económicamente, porque si bien ese 30% es el mismo porcentaje de hace cuatro años, nos dicen que el precio del pulpo en lonja ha subido mucho, de ahí que ya nos les compense económicamente explotar este producto en la Festa do Marisco».

Algunos empresarios llegaron incluso a decir que temen sufrir pérdidas, porque si bien el pulpo es el plato estrella, cualquier contratiempo en la fiesta, sobre todo en caso de muy mal tiempo, puede dar al traste con los beneficios y la inversión realizada.

Las carpas de la Festa do Marisco. / FdV

«Pero seguimos negociando y confiamos en adjudicar el pulpo» insiste Cacabelos antes de aclarar que «no sirve contratar a cualquier pulpeiro, sino que, como marca la ley, en el procedimiento negociado sin publicidad se recoge que debemos contactar con empresas de acreditada experiencia, de ahí que habláramos ya, entre otras, con la dos últimas empresas que se ocuparon del pulpo en las últimas fiestas».

El año pasado la Festa do Marisco desafió al huracán Kirk y vendió casi 150.000 raciones por importe de 925.000 euros; en 2023 fueron 186.000 raciones y 1.114.098 euros; y en 2022 se habían alcanzado los 838.000 euros, superando los 705.000 de la última fiesta celebrada antes de la pandemia.

No está de más recordar estos datos para volver a dejar patente la relevancia social, turística y económica de la que está considerada la fiesta gastronómica más importante de España.