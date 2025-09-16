EU, sobre las cuentas: «No hay negociación, solo imposición»

Esquerda Unida de Vilagarcía critica con dureza al gobierno municipal por su propuesta para llevar los presupuestos del Ayuntamiento para 2025 al pleno durante este mes de septiembre. Considera que llevar las cuentas casi con el año terminado y dando a la oposición apenas una semana para negociar sus propuestas es «un auténtico ejemplo de desgobierno».

El ejecutivo de Alberto Varela ha iniciado la ronda de contactos para aprobar los presupuestos del año en curso. Las cuentas ascienden a 36 millones de euros, y el portavoz de Esquerda Unida, Juan Fajardo, se muestra muy crítico porque considera que apenas se da tiempo a la oposición para hacer propuestas, y que es demasiado tarde para llevar a pleno las cuentas. «Con suerte, estos presupuestos entrarían en vigor en diciembre», avisa, puesto que aunque se aprueben a finales de este mes, aún deben pasar después un periodo de exposición pública.

Por ello, Fajardo afirma que es falso que el equipo de Varela busque consensos con los demás partidos, ya que, por falta de tiempo, «no existe negociación posible, solo imposición». También denuncia la bajada del presupuesto anual (de 58 a 36 millones) o la escasa capacidad inversora en 2024. Pese a todo, Esquerda Unida sí hará propuestas.