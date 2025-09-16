Encauzan la construcción de las 10 viviendas públicas de Marxión

Dos estudios de arquitectura se encargarán de la redacción del proyecto de las 10 viviendas de promoción pública que la Xunta de Galicia va a construir en una parcela cedida por el Concello de Vilagarcía en el barrio de Marxión.

Los estudios de arquitectura Oxil, de Ribeira, y Domohomo, de Santiago, presentaron una oferta por valor de 85.184 euros para la redacción del proyecto. Durante la mañana de ayer se reunió la Sociedade de Vivenda Pública de Galicia (Vipugal), y en el transcurso de la misma se dio el visto bueno a las adjudicaciones de los proyectos de Marxión y la calle Ernestina Otero, de Pontevedra. En ambos casos, han recaído en uniones temporales de empresas (UTE).

En los pliegos de condiciones de la futura urbanización pública de Marxión se estipula que casi todos los domicilios deben ser de tres habitaciones y con superficies de entre 65 y 80 metros cuadrados de superficie útil, además de contar con garajes y trasteros. La finca mide 675 metros cuadrados y la Xunta invertirá 1,9 millones de euros. El Concello, además de ceder la finca, bonifica la mayor parte de los impuestos.

La Consellería de Vivenda tiene en marcha otro proyecto de construcción de vivienda pública en Vilagarcía; este segundo es en A Carolinas, en una parcela mayor, y la previsión de la Xunta pasa por levantar 300 domicilios.

En lo que respecta a la adjudicación aprobada ayer para la calle Ernestina Otero, de Pontevedra, ganaron el concurso las firmas Rodrigo Zamora y Carlos Cameo Tafisa. En este caso, el importe de adjudicación fue mucho más elevado, al ascender a más de 375.000 euros.

La conselleira de Vivenda, María Martínez, acudió a la reunión de la Vipugal, y al término de la misma declaró que con estas adjudicaciones «se avanza cara el cumplimiento del compromiso de duplicar el parque público de vivienda en Galicia».