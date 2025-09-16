La Diputación destina 32.000 para la cultura de O Salnés
La Diputación de Pontevedra destina 32.000 euros a 24 entidades de Cambados, O Grove, A Illa, Meaño, Meis, Sanxenxo, Valga y Vilagarcía para actividades culturales.
Esta inversión se enmarca dentro de las ayudas provinciales dirigidas a entidades sin ánimo de lucro para la puesta en marcha de estas actividades, dotada con 300.000 euros y de las que en este 2025 se benefician 229 entidades en total.
Las entidades recibirán recursos que oscilan entre los 418 y los 2.500 euros para poner en marcha intercambios culturales con diferentes lugares del territorio nacional e internacional, así como «festivales musicales, fiestas marineras, exposiciones, magostos, encuentros, semanas culturales, certámenes de pintura y concursos de poesía», aclaran.
«En una semana movilizamos medio millón de euros para el impulso de la cultura de la provincia2», remarcó el presidente Luis López, que recordó que ya están operativas las nuevas ayudas para que las agrupaciones musicales «adquieran y reparen instrumentos y vestuario», dotadas con 200.000 euros.
