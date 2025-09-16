El certamen literario escolar Mar de Letras cierra plazo en octubre
El concurso cumple ocho ediciones y está dotado con 750 euros para poesía y relato corto
El certamen literario Mar de Letras del IES Asorey de Cambados y el Concello cierra el plazo de presentación de obras el 31 de octubre. Está abierto a estudiantes de toda Galicia de Secundaria, Bachillerato y ciclos en las modalidades de poesía y relato corto, con el reparto de 750 euros en premios.
El certamen cumple su octava edición y además de esta gratificación, las creaciones premiadas y seleccionadas se publicarán en la colección de Edicións do Serrido.
Según las bases, en la sección de poesía, las obras deben tener una extensión máxima de 100 versos en uno o varios poemas. La forma es libre y el tema también, como en el caso del relato corto. Este debe tener una extensión comprendida en entre tres y seis folios mecanografiados a doble espacio y por una sola cara.
En ambos casos, las obras deben ser originales e inéditas y escritas en gallego. Los participantes tendrán que enviar cuatro copias en papel y una en formato digital al instituto cambadés, además de un sobre nombrado con un pseudónimo y que en el interior debe contener los datos del autor.
El jurado concederá dos primeros premios en cada modalidad, dotados cada uno con 250 euros, y dos accésit de 125 euros cada uno. La identidad de los ganadores se dará a conocer en noviembre
Suscríbete para seguir leyendo
- El Puerto subasta un buque abandonado y en riesgo de hundimiento por 34.000 euros
- Cuatro heridos cuando esperaban al bus en una discoteca de Pontecesures para volver a casa
- Proyectan un viñedo sostenible de una hectárea en el litoral de Cambados
- Los problemas organizativos sitúan a la Festa do Marisco en el disparadero
- Las cofradías se rebelan contra las exigencias de Capitanía y el ISM
- Rías Baixas supera los 40 millones de kilos y ya va a por los 50
- Vilaxoán arrima el ascua a su sardina
- Desarticulan un punto negro de venta de droga en pleno centro de Vilagarcía