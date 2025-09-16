El certamen literario escolar Mar de Letras cierra plazo en octubre

El certamen literario Mar de Letras del IES Asorey de Cambados y el Concello cierra el plazo de presentación de obras el 31 de octubre. Está abierto a estudiantes de toda Galicia de Secundaria, Bachillerato y ciclos en las modalidades de poesía y relato corto, con el reparto de 750 euros en premios.

El certamen cumple su octava edición y además de esta gratificación, las creaciones premiadas y seleccionadas se publicarán en la colección de Edicións do Serrido.

Según las bases, en la sección de poesía, las obras deben tener una extensión máxima de 100 versos en uno o varios poemas. La forma es libre y el tema también, como en el caso del relato corto. Este debe tener una extensión comprendida en entre tres y seis folios mecanografiados a doble espacio y por una sola cara.

En ambos casos, las obras deben ser originales e inéditas y escritas en gallego. Los participantes tendrán que enviar cuatro copias en papel y una en formato digital al instituto cambadés, además de un sobre nombrado con un pseudónimo y que en el interior debe contener los datos del autor.

El jurado concederá dos primeros premios en cada modalidad, dotados cada uno con 250 euros, y dos accésit de 125 euros cada uno. La identidad de los ganadores se dará a conocer en noviembre