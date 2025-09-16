Carlos Blanco, Touriñán y David Cepo actúan en Vilagarcía

Los espectáculos de humor acaparan el protagonismo de la programación cultural de otoño en Vilagarcía con dos monólogos que prometen ser un éxito, según señaló la concejala de Cultura, Sonia Outón.

Por un lado, Carlos Blanco y Touriñan regresan a Vilagarcía con «Somos criminais e punto final», el 25 de octubre a las 20.30 horas. Por otro lado, David Cepo subirá al escenario con «Non cruces os brazos», el 8 de noviembre a las 18.30 horas, un espectáculo en el que la participación del público es esencial. En ambos casos, las entradas ya están disponibles en ataquilla.com.

El dúo será el primero en hacer reír al público con «uno de los proyectos más exitosos del teatro gallego en las últimas décadas». El espectáculo ha estado de gira durante 2025, alcanzando gran popularidad allá donde se presenta. La trama sitúa a Blanco y Touriñan «a poco más de una hora del fin del mundo». La nave espacial «Arteixo II» está a punto de zarpar con unas pocas personas elegidas a bordo hacia «un planeta donde comenzar una nueva vida». Los cómicos son los capitanes de la nave y, por lo tanto, los encargados de llenarlo «con todo nuestro más valioso patrimonio humano, material e inmaterial». El precio de la entrada es de 16 euros, sin incluir los gastos de gestión.

Por su parte, David Cepo lleva más de veinte años trabajando en la industria y forma parte del popular espectáculo «Las noches del Club de la Comedia». Como él mismo explica, «la actitud con la que se entra a la sala es importante».

El espectáculo tiene una duración de 75 minutos y está recomendado para mayores de 14 años. La función gira en torno a la vida cotidiana, con humor blanco adaptado a todos los públicos.

Además, la interacción es fundamental, haciendo que los espectadores se sientan parte del espectáculo y aportando dinamismo. Los interesados ​​ya pueden conseguir entradas desde 24 euros.