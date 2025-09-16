Un camión pierde su carga de 15.000 kilos de uva en Cambados

Un camión perdió ayer por la noche toda su carga de 15.000 kilos de uva en la rotonda de Vilariño (Cambados). Al tomar la salida, el cajón sufrió un vuelco, abriéndose las lonas y desparramándose por el suelo todo el cargamento de una vendimia que iba de camino a la bodega Terras Gauda, en O Rosal.

El accidente tuvo lugar sobre las 22.20 horas y obligó a cortar la entrada a Cambados por este vial, por la Avenida de Vilariño, desviando el tráfico por la salida de Corvillón. En cuanto al conductor, no sufrió daños, pero sí se llevó un buen susto.

El dispositivo para retirar toda la mercancía se prolongó durante seis horas, hasta las cuatro de la madrugada, aproximadamente.

El servicio municipal de Emerxencias del Concello de Cambados y operarios retiraron las toneladas de uva con la pala del departamento de Obras y la depositaron en el aparcamiento disuasorio de la zona, para dejar libre la carretera, y hasta su retirada -hoy por la mañana continuaba allí-.

Asimismo fue necesario baldear todo el vial para limpiarlo de los restos de las uvas. En el dispositivo también estuvo la Guardia Civil de Tráfico.