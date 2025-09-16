El BNG alerta de la peligrosidad del cruce de los viales de O Pousadoiro y Castroagudín

El Bloque Nacionalista Galego de Vilagarcía alerta de la peligrosidad del cruce entre la carretera de O Pousadoiro y la de Castroagudín. «Debido a la inercia provocada por la propia pendiente, los vehículos cogen una velocidad que provoca que les sea más complicado frenar tanto para incorporarse a otros viales como cuando un peatón cruza la calzada», avisan en un comunicado.

La carretera de O Pousadoiro es de la Xunta, y la que va a a Castroagudín, de la Diputación. El cruce entre ambas es un punto sensible debido a que se forma en ese lugar una curva con poca visibilidad; y, a mayores, la velocidad con la que bajan algunos vehículos debido a la acusada pendiente incrementa el riesgo. Un riesgo que es aún mayor, «tanto en días de lluvia como en horarios de falta de luz», añade el BNG en su comunicado.

Los nacionalistas de Vilagarcía señalan que cuando un vehículo que baja de O Pousadoiro frena para torcer hacia la derecha en dirección a Castroagudín, «los vehículos que vienen detrás muchas veces se ven obligados a frenar de repente», debido a la mala visibilidad. Según el BNG, el cruce también es peligroso para los conductores que salen de Castroagudín, «debido a la falta de visibilidad del tráfico que viene de arriba». El giro es mucho más peligroso si pretenden ir hacia la izquierda, en dirección a O Pousadoiro.

Por ello, desde el BNG de Vilagarcía se insta a la Diputación y a la Xunta a resolver la situación, buscando «la solución más apropiada», y que tenga en cuenta tanto la topografía de la zona como el tráfico habitual en ese punto, ya que hay muchos camiones por la proximidad del polígono industrial.