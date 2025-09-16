Arousa Moza enseña a bailar K-pop y capoeira en Vilagarcía
L. R.
Arousa Moza organiza dos talleres para enseñar a bailar un género muy popular en los últimos tiempos, el K-pop, y capoeira. Tendrán lugar de 18.00 a 20.00 horas, los días 18 y 25 de septiembre, respectivamente, y forman parte del proyecto Erasmus+ «Cultivando culturas».
Desde la asociación detallan que para el primero contarán con el grupo de baile North-ADT, que dotará a los participantes de herramientas para conocer los fundamentos de este estilo comercial de las bandas pop de Corea del Sur, así como su utilidad a la hora de crear coreografías.
En el caso de la capoeira, estará el maestro Camugaré, instructor del dojo Berserker de Vilagarcía, que hablará de su significado como danza de resistencia y sus fundamentlos, enseñando unos primeros pasos.
Suscríbete para seguir leyendo
- El Puerto subasta un buque abandonado y en riesgo de hundimiento por 34.000 euros
- Cuatro heridos cuando esperaban al bus en una discoteca de Pontecesures para volver a casa
- Proyectan un viñedo sostenible de una hectárea en el litoral de Cambados
- Los problemas organizativos sitúan a la Festa do Marisco en el disparadero
- Las cofradías se rebelan contra las exigencias de Capitanía y el ISM
- Rías Baixas supera los 40 millones de kilos y ya va a por los 50
- Vilaxoán arrima el ascua a su sardina
- Desarticulan un punto negro de venta de droga en pleno centro de Vilagarcía