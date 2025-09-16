Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ambar y la cofradía de A Illa presentan su web con recursos de accesibilidad universal

El proyecto incluye toda la ría de Arousa y procede de un diagnóstico inicial

La coordinadora del proyecto, Sheila Santos. | FdV

La coordinadora del proyecto, Sheila Santos. | FdV

Lucía Romero

A Illa

La asociación Ambar y la Cofradía San Xulián de A Illa presentarán mañana miércoles los resultados del proyecto «Ría de Arousa accesible». La iniciativa busca mejorar la accesibilidad de los recursos turísticos, instalaciones portuarias y los espacios costeros arousanos buscando hacerlos más inclusivos.

De hecho, una de las primeras fases fue la realización de un diagnóstico y trasladar toda esta información en una web, ya operativa, donde se puede consultar la situación en los diferentes concellos bañados por la ría y respecto a naturaleza, cultura y ocio, hostelería, servicios y hasta productos de apoyo.

Asimismo existe un canal de comunicación para que esta herramienta evolucione y «convertirla en referente en la búsqueda de lugares accesibles». Asimismo hay una pretensión de concienciación, de la necesidad de pensar en las personas que padecen algún tipo de discapacidad y eliminar barreras arquitectónicas y sensoriales.

La presentación se desarrollará en el Pazo de Vista Real, en Vilanova, a las 17.30 horas y contará con representantes de ambas entidades y la arquitecta colaboradora. Al término, se podrá disfrutar de una degustación de productos del mar.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents