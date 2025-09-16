Ambar y la cofradía de A Illa presentan su web con recursos de accesibilidad universal

La asociación Ambar y la Cofradía San Xulián de A Illa presentarán mañana miércoles los resultados del proyecto «Ría de Arousa accesible». La iniciativa busca mejorar la accesibilidad de los recursos turísticos, instalaciones portuarias y los espacios costeros arousanos buscando hacerlos más inclusivos.

De hecho, una de las primeras fases fue la realización de un diagnóstico y trasladar toda esta información en una web, ya operativa, donde se puede consultar la situación en los diferentes concellos bañados por la ría y respecto a naturaleza, cultura y ocio, hostelería, servicios y hasta productos de apoyo.

Asimismo existe un canal de comunicación para que esta herramienta evolucione y «convertirla en referente en la búsqueda de lugares accesibles». Asimismo hay una pretensión de concienciación, de la necesidad de pensar en las personas que padecen algún tipo de discapacidad y eliminar barreras arquitectónicas y sensoriales.

La presentación se desarrollará en el Pazo de Vista Real, en Vilanova, a las 17.30 horas y contará con representantes de ambas entidades y la arquitecta colaboradora. Al término, se podrá disfrutar de una degustación de productos del mar.