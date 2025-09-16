Afasal organiza una semana de actividades por el alzhéimer

La Asociación de Familiares de Personas con Alzhéimer (Afasal) con sedes en Vilagarcía de Arousa y O Grove conmemora el Día Mundial del Alzhéimer, que se celebra este domingo, con un amplio programa de actividades destinadas a sensibilizar a la población y recaudar fondos para apoyar la las familias y personas afectadas por la enfermedad.

Desde ayer hasta este viernes tiene lugar un mercadillo solidario con artículos nuevos y de segunda mano en el antiguo colegio de las monjas de O Grove, que se ubica en el patio interior del edificio.

El horario es de 11.00 a 12.30 horas por las mañanas y de 16.00 a 20.00 horas por las tardes.

Para mañana, la asociación organiza una charla sobre el alzhéimer en su sede en Vilagarcía, aunque el día de mayor actividad será el sábado.

Desde las 10.30 horas se llevará a cabo una mesa informativa y un nuevo mercadillo solidario en la plaza de O Corgo, en O Grove.

Mientras tanto se desarrollará la actuación musical de la asociación cultural grovense, Cantodorxo.

Por la tarde, desde las 17.00, tendrá lugar una clase solidaria de yoga impartida por Martín Garrido en el gimnasio del mencionado colegio de las monjas.

Dos horas y media más tarde, la asociación prepara una nueva actuación, esta vez del grupo Os Firrás en la Sala das Cunchas del Concello de O Grove.

Para el domingo, coincidiendo con el Día Mundial del Alzheimer, Afasal planeará, de nuevo, una mesa informativa a lo largo de la mañana en la plaza de Galicia en Vilagarcía.

Bajo el lema «Pequeños gestos, grandes recuerdos: juntos por el Alzhéimer», la asociación invita a toda la ciudadanía a participar en las actividades, sumándose así la causa y «visibilizando la importancia de la memoria, la empatía y el cuidado compartido», enuncian desde Afasal