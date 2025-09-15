Las subvenciones de Cambados al estudio cambian este año

Las ayudas del Concello de Cambados al estudio vienen este año con novedades. La partida es igualmente de 27.000 euros, pero se reducen las de transporte en favor de aumentar las de compra de material escolar. Más concretamente, la subvención máxima concesible crece en 25 euros. Así, en Primaria y Secundaria puede llegar a 175 euros; a 225 en caso de alumnos con necesidades especiales; a la misma cantidad en Bachillerato y FP y hasta los 300 en estudios superiores universitarios y de otra índole.

En el caso de las becas para desplazamientos, por centros de O Salnés bajan a 50 euros; para los de fuera de la comarca, pero ubicados a menos de 30 kilómetros, se quedan en 75 y los que superen esta distancia podrán percibir hasta 100. Todo en función de rentas, situación familiar, etc. El plazo de solicitud expira el 30 de septiembre.