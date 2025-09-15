O Salnés despide el verano con récords de visitantes y consumos de agua

La Mancomunidade do Salnés está ultimando su informe sobre la presencia de turistas este verano, pero ya está en disposición de asegurar que el número de julio fue «muy superior» al del año pasado. Agosto todavía está por ver, pero hay un indicador infalible: el consumo de agua y se batió un nuevo récord histórico tras alcanzar los 857 millones de litros.

El anterior se había registrado este mismo julio, con 820 millones, y de ahí las medidas implantadas de contención de los Concellos y el llamamiento a la ciudadanía para hacer un consumo responsable; para frenar una tendencia que se encaminaba a los 900 millones. Dio resultado, se rozó el límite de la capacidad de producir agua del sistema comarcal, pero no fue preciso llegar a las restricciones severas.

«Hemos vuelto a la normalidad, pero seguimos trabajando porque el turismo es un motor económico muy importante para la comarca y el suministro de agua es crucial. Los alcaldes tenemos que ser conscientes de las infraestructuras que necesitamos a corto, medio y largo plazo y avalado siempre por informes técnicos y auditorías», expuso el presidente comarcal, David Castro. Detalló que al proyecto millonario que la Xunta va a sufragar al 80% para ampliar la ETAP deberán seguirle otras fases y por esto están analizando todos los escenarios actuales y futuros, incluyendo el uso de nuevas tecnologías.

Actualmente están redactando el proyecto de ejecución para licitarlo próximamente; para lograr una producción de algo más de 500 litros por segundo y en un futuro poder llegar a los 600. «El fin es contar con un proyecto viable y estratégico y estamos en la buena senda», añadió el también alcalde de Ribadumia. Asimismo recordó otras iniciativas que se han realizado y que se están licitando, como las mejoras en la planta de bombeo de Pontearnelas y las instalaciones fotovoltaicas para un sistema más eficiencia y sostenible.