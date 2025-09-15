Nueva reversión de terrenos sin uso portuario, ahora en O Grove y Vilagarcía

El Consello da Xunta dio esta mañana un paso más en el proceso de reversión de terrenos que tiene adscritos pero carecen ya del uso portuario que se les dio originalmente.

Esta vez devuelve al Estado central un lote de parcelas repartidas entre localidades como O Grove, Vilagarcía de Arousa y Rianxo, además de en Laxe, Moaña, Mugardos y Poio.

Son, como ya se explicó cuando se acometió el mismo proceso en otras localidades, «terrenos portuarios innecesarios para la actividad sectorial», lo cual lleva a la Xunta a entregarlos al Gobierno central para que éste, a su vez, proceda a transferirlos en los concellos que se han mostrado interesados a asumir la titularidad, como sucede en la villa meca con los terrenos de O Corgo y en el caso de Vilagarcía, con los de Vilaxoán próximos a la playa de O Preguntoiro y el puerto.

La propuesta aceptada por el Consello da Xunta es la aprobada por el consejo rector de Portos de Galicia en junio.

El alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, y el presidente de Portos, José Antonio Álvarez.V / FdV

Y de este modo «finalizan los trámites de competencia autonómica para la reversión de terrenos portuarios» en los citados ayuntamientos, «que se suman a los nueve que ya se habían tramitado en una primera fase», aclara la Xunta.

Se refiere a las parcelas de A Guarda, A Pobra do Caramiñal, Bueu, Cambados, Cangas, Corme, Foz, Ponteceso, Santa Cruz de Oleiros y Vilanova de Arousa entregadas a Costas del Estado en mayo.

Esto supone que «a día de hoy hemos cumplido el compromiso de tramitar la reversión de terreros portuarios en 16 de los 25 procedimientos solicitados por los concellos, afrontándose desde Portos de Galicia en los próximos meses la tramitación de loa terrenos restantes», esgrime el gobierno de Alfonso Rueda.

De ahí que se preparen ya nuevas reuniones con los alcaldes solicitantes de esta desafectación «a fin de delimitar el suelo susceptible de ser revertido al Estado».

Allí donde ya se ha hecho, ahora solo queda esperar, ya que es el Gobierno de España «el que tiene ahora la competencia para decidir si acepta esa reversión y si transfiere los terrenos a los Concellos», aclaran en el ejecutivo gallego.