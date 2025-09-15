Meaño persigue la eficiencia energética del polideportivo de Coirón

El Concello de Meaño ha sacado a contratación la obra «Mejora de eficiencia energética de la iluminación del pabellón de deportes de Coirón (Dena)». Este, que es el pabellón más recurrido en el municipio y centrado en la práctica de balonmano, es el tercero de los meañeses donde la vieja iluminación se verá sustituida por otra con tecnología led.

Ello permitirá mejorar la iluminación del pabellón, rebajará la factura eléctrica y del coste de mantenimiento de la instalación. Una necesidad que se hacía acuciante, más cuando los problemas con la tensión y el suministro eléctrico del pabellón hizo suspender un partido de liga de la División de Plata Nacional la pasada temporada, con los consiguientes trastornos para los equipos y dejando mismo al Asmubal al filo de una sanción de la Federación Española de Balonmano que al final no llegó.

La obra ahora propuesta sale a contratación por un presupuesto técnico de partida de 23.396,80 euros. Las empresas interesadas en presentarse al concurso disponen de plazo hasta el 24 a las 23.59 horas para trasladar sus ofertas.

El plazo de ejecución de la obra será de dos semanas y el concurso valorará como condicionante único la mejor oferta, que será la más baja que se presente. Luego, la obra realizada deberá responder con un año de garantía y con tres en el caso de las nuevas iluminarias instaladas.

El pabellón de deportes de Coirón cuenta actualmente con luminarias halógenas de 400 vatios cada una y que suma un total de 12.880 vatios. Estas serán retiradas ahora y en su lugar se habilitarán 28 campanas luminarias led de 300 vatios cada cual.

En la práctica se estima que ello supondrá un ahorro energético del 34,78 por ciento, lo que se traducirá en una reducción de 1.164,80 euros en la factura eléctrica. El proyecto técnico redactado para la obra apunta que la inversión realizada quedará amortizada en 9,69 años.

A la hora de la iluminación de la cancha primará, sobre todo, pensar en el deporte del balonmano, que es el que copa a diario la instalación deportiva. Así, a lo ancho de la instalación se habilitará cuatro campanas, una situada detrás de la línea de portería de cada campo, otra sobre la línea de área de seis metros, una tercera en el medio de la cancha y la cuarta, justo sobre su medular.

Este proyecto estará financiado íntegramente por la Diputación de Pontevedra en base a su II Plan Extraordinario de Infraestructuras Deportivas al que se ha acogido el Concello de Meaño. De la actuacón a desarrollar, la partida más grande será la dedicada a sustitución de campanas luminarias por valor de 17.512,60 euros. Otras contempladas son las de 798,60 euros, para control de la obra, 446,24 destinados a gestión de residuos y 578,76 euros para seguridad y salud de los trabajadores. Ello, impuestos y margen empresarial, completarán los 23.396,80 de un proyecto redactado por una firma ajena al concello.