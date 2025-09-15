Las lluvias frenaron en seco la vendimia, que ahora afronta el arreón final

Las intensas precipitaciones del fin de semana causaron más trastornos de los deseados en la Denominación de Origen Rías Baixas, obligada a interrumpir la vendimia en numerosas bodegas.

De ahí que hasta este mediodía se recogieran 42 millones de kilos, y no los 47 o 48 millones que se esperaban a estas alturas y que, a buen seguro, se habrían alcanzado de no ser por las lluvias del finde.

En cualquier caso, la mejoría del tiempo esperada permite imprimir desde hoy mismo el arreón definitivo a esta cosecha de récord, manteniéndose de momento la previsión de llegar a los 50 millones de kilos que se habían pronosticado a mediados de agosto.

La vendimia en O Salnés. / Iñaki Abella

Tras la recogida de los 42 primeros millones puede decirse que Val do Salnés supera ya los 28 millones, mientras que Condado do Tea vendimió más de 8 millones y la subzona de O Rosal ronda los 5 millones de kilogramos.

Albariño

Lógicamente, la variedad albariña es la más abundante, con 41 de los 42 millones obtenidos ya, por encima de la loureira blanca, con 269 toneladas, el godello, que se sitúa en torno a las 246, y tanto treixadura como caíño blanco, con casi 200 toneladas en cada caso.

La vendimia 2025, que se lanzó entre los días 23 y 24 de agosto. / Iñaki Abella

De la uva albariña procede destacar que alrededor de 28.000 toneladas fueron obtenidas en O Salnés, 8.000 en Condado do Tea, 4.300 en O Rosal, 541 en Ribeira do Ulla y 87 toneladas, en Soutomaior.

En cuanto a la loureira blanca, el dominio es claro en la subzona de O Rosal, con 218 toneladas, frente a las 43 toneladas de Condado do Tea, apenas 6 de las bodegas de O Salnés y 1,2 toneladas recogidas en el territorio Ribeira do Ulla.

El godello también es cosa de O Rosal, con 132 toneladas, a las que se suman más de 74 toneladas de esta misma variedad en Condado do Tea, 36 toneladas en O Salnés y 1,3 en Ribeira do Ulla.

La uva treixadura, sin embargo, encuentra su principal caldo de cultivo en Condado do Tea, con 143 toneladas, quedándose O Rosal en unas 45 toneladas, Ribeira do Ulla en algo más de 9 y Val do Salnés en apenas 435 kilos de esta variedad.