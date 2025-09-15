El IBI de Cambados centra la enésima disputa entre gobierno y oposición

El PP de Sabela Fole volvió a cargar contra el gobierno de Cambados, esta vez al hilo del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).

Como se avanzaba ayer, los conservadores apuntan directamente al edil de Obras, José Ramón Abal, diciendo que «mintió descaradamente a los vecinos y presume ahora de mantener congelado el IBI por no apoyar la subida del 35% promovida por el alcalde –el socialista Samuel Lago–, cuando en su programa electoral recogía explícitamente la bajada de este tributo al mínimo legal do 0,40».

Reflexión que no tardó en replicar el propio Abal, alegando que «es un berrinche infantil» que se debe a que «no subir el IBI es para Sabela Fole una mala noticia, ya que una subida de la Urbana ahora le daría réditos políticos».

Cree el portavoz de Cambados Pode que Fole «está totalmente obsesionada con nuestro programa» y le recuerda que «el último partido político que cuando gobernó subió el IBI al máximo legal permitido fue el PP, al igual que subió todas la tasas municipales e incluso creó alguna nueva».

Insiste así en que «gracias a que vamos a votar en contra de la subida del IBI, este impuesto va a mantenerse congelado, dando así continuidad a nuestra senda de optimización de recursos, austeridad y responsabilidad».

Es por ello que «la posición de Cambados Pode es la más sensata y coherente en estos momentos para el interés general de nuestro pueblo», sentencia Abal.

De este modo el IBI centra un nuevo enfrentamiento político entre los socios de gobierno y entre estos y la oposición, recordando el PP a Abal que si quiere «puede promover una reducción fiscal desde el cuatripartito al que pertenece» si negocia con los conservadores para tener la mayoría absoluta necesaria en el pleno.

Un ofrecimiento de diálogo que los conservadores aderezan con un mensaje claro: «No decimos que vayamos a apoyar una reducción del tipo impositivo del IBI, pero tampoco nos cerramos en banda si se cumplen otras cuestiones que llevamos poniendo sobre la mesa desde hace bastante tiempo, como es el incremento de los ingresos municipales a través de una gestión del Urbanismo que permita que la gente pueda acceder a una vivienda».

Es esto lo que lleva al PP a decir que es «la única formación que, además de ser la más representativa de Cambados, está manteniendo sus argumentos, coherencia y trabajo durante todo el mandato».

Al hilo de lo cual los conservadores cuestionan la «coherencia» de la que habla el líder de Cambados Pode, ya que «decisiones como el mantenimiento de los gastos de personal llevaron a nuestro Concello al colapso y a la desatención de los vecinos, especialmente en áreas como Urbanismo y Servicios Sociales».