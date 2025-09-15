«Por desgracia, una de cada tres personas lidiará con el cáncer»

Juan Barrié es el director de la Fundación Condado de Taboada, que del 10 al 12 de octubre celebra en Cambados el Solidarity Fest, con conciertos de artistas como Guadi Galego y Ortiga, talleres, gastronomía, un mercado... La entrada de ventas va a buen ritmo para la segunda edición de una cita que nació con la reciente la alianza con una organización de voluntariado europeo con el que ha dado un salto en su forma de contribuir a la sociedad; cumpliendo con el legado de su promotora de explotar su patrimonio en beneficio de la lucha contra el cáncer.

El festival es solo una pata de su acción social, ¿qué otras iniciativas desarrollan?

La Fundación se constituyó con un patrimonio histórico con diferentes inmuebles. Su conservación es uno de nuestros fines y nos ha permitido realizar residencias artísticas, festivales de poesía, programas relacionados con la viticultura... Todo lo que tenga un impacto social relacionado con la cultura y como este tipo de inmuebles están rodeados de zonas verdes y naturaleza, entendíamos que también tenían que ser motores dinamizadores y empezamos a realizar programas de desarrollo rural y educación ambiental. Nos propusimos el reto de mantener estos espacios como ejemplos de explotación y de atraer gente al rural y de manera intrínseca acabamos apoyando a empresas locales, ayudando en algunos de sus proyectos. Para nosotros es muy interesante porque con la estructura del Cuerpo Europeo de Solidaridad, de los voluntarios internacionales, generamos pequeñas comunidades y todo el modelo de explotación y actividad acaba generando al final del año un beneficio que se destina todo a investigación, becas y programas contra el cáncer.

¿Por qué la lucha contra el cáncer es el pilar fundamental?

Al fallecer, Amelia González de la Maza –la 19º condesa de Taboada– quiso legar todo su patrimonio al servicio de la sociedad y hay varias razones. Una es la personal, porque su hermano había fallecido de cáncer, y después porque, desgraciadamente, una de cada tres personas tiene muchas posibilidades de enfrentarse a él en su vida. Elegimos la investigación porque entendíamos que era la manera más eficiente de conseguir un impacto real. Hay muchas áreas, pero creemos que esta necesita apoyo y nuestra manera de aportar nuestro granito de arena era apoyando a centros, estudiantes e investigadores que muchas veces no encuentran fondos.

En esta edición han elegido al Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago. ¿A qué dedicará los fondos exactamente?

Ellos lo explicarán mejor, pero lo que nos ha parecido más atractivo es su área de investigación metastásica y a nivel molecular porque pensamos que el siguiente nivel en la lucha contra el cáncer, es uno de los retos actuales. Además, con el Solidarity Fest siempre buscamos que sea un festival con ingredientes internacionales, gracias a estos jóvenes, y que tenga un impacto a nivel local.

¿Por qué Cambados?

La Fundación está muy ligada a su patrimonio histórico y uno de sus principales activos es la Casa dos Maza –ubicada en Vilariño–. Nuestro propósito es hacer actividades en casi todos los concellos donde estamos, pero además, la mitad de nuestro equipo es de Cambados, el Concello tiene mucha experiencia organizando eventos y siempre ha estado muy abierto a colaborar, además su sociedad es muy activa. Y no es un lugar cualquiera, tiene una potente industria basada en la cultura del vino, su patrimonio... Entonces, tiene muchas ventajas porque atrae a gente de fuera, pero además la comunidad local se involucra y participa.

¿Ya es su sede?

Nuestro sueño inicial era crear un mes de la solidaridad y hemos realizado diferentes iniciativas de limpieza de playas, andainas... Habrá un torneo de pádel después del festival. El objetivo es seguir, claro, pero nos interesa crecer en patrocinadores porque somos una organización sin ánimo de lucro con recursos limitados y si esto sale adelante es por el esfuerzo de un grupo de voluntarios, un equipo muy concienciado y un Concello que nos ayuda. Como todo en la vida, es un proyecto que empieza y al principio siempre cuesta más.

El programa es conocido, ¿habrá alguna sorpresa más?

Creo que las sorpresas pueden ir más bien por lo que estará ocurriendo dentro del evento, que se celebrará en Torrado, del 10 al 12 de octubre. Gran parte de los promotores son gente joven, de otros sitios y culturas... Así que van a estar pasando muchas cosas y habrá muchas sorpresas. Los asistentes no solo van a poder disfrutar de gastronomía, música y la amistad, sino que va a vivir muchas experiencias.