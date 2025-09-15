Desarticulan un punto negro de venta de droga en pleno centro de Vilagarcía

La Policía Nacional ha desarticulado un punto negro de distribución y venta de droga en pleno centro de Vilagarcía. Se trataba de «un grupo muy activo dedicado a la distribución de importantes cantidades de heroína y cocaína» y han detenido a tres personas.

Según las autoridades, sucedió el pasado día 11 y además de los arrestos se practicaron registros en tres domicilios. En una de las viviendas localizaron un arma de fuego con munición y lista para disparar, así como la sustancia estupefaciente distribuida en dosis listas para su venta. Los agentes se incautaron de 800 dosis de heroína, 600 dosis de cocaína, dinero fraccionado, un patinete eléctrico y diversa documentación.

La operación se llama «Calatrava II» y fue desarrollada de manera conjunta por el Grupo Local de Seguridad Ciudadana de Vilagarcía de Arousa y por el Grupo II de la Udyco de Pontevedra.

La investigación se remonta al mes de mayo de este año, cuando los agentes comprobaron la existencia de «un grupo criminal que se dedicaría la distribución de importantes cantidades de heroína y cocaína a pequeños consumidores en el centro de la ciudad». Continúa abierta, así que no se descartan más detenciones.