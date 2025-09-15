Los comuneros retoman su plan para regenerar la cantera de Coviña do Inferno

La comunidad de montes vecinales en mano común de San Vicente de O Grove reunió ayer a cerca de trescientas personas en la séptima edición de la Festa da Vaca Cachena, celebrada bajo una gran carpa y en la que se distribuyeron alrededor de 225 kilos de carne y una buena dosis de pulpo «á feira».

Esta celebración, con la que dar a conocer la calidad de la carne de esas vacas que se crían en montes de la parroquia como Con da Hedra –donde actualmente campan a sus anchas una veintena de reses–, también servía para presentar en sociedad a la recientemente renovada junta directiva de esta comunidad, en la que se agrupan alrededor de 110 casas abiertas de San Vicente.

Era, por tanto, buen momento para hablar de futuro, y de ahí que saliera a relucir que los comuneros, presididos por Manuel Castro, han decidido retomar el viejo proyecto de regeneración de una cantera tan popular a principios de siglo como la de Coviña do Inferno.

Así se vive la fiesta de la carne de vaca cachena en los montes comunales de San Vicente de O Grove. / Paco Luna

Ya se explicaba hace dos décadas en FARO DE VIGO que tras obtener buenos resultados con la recuperación de otras explotaciones graniteras a cielo abierto que estaban abandonadas en O Grove, la comunidad de San Vicente pretendía hacer lo mismo en Coviña do Inferno, de difícil acceso y en el pasado motivo de polémica a causa de su utilización para el almacenamiento de concha de mejillón por parte de algunas conserveras.

Superados aquellos vertidos, cuando se trasladaron a Cova da Loba, la de Coviña do Inferno acabó siendo una cantera más inservible y peligrosa que nunca, de ahí que los comuneros quisieran afrontar en ella una profunda regeneración que, sin embargo, nunca llegó a materializarse.

Festa da Vaca Cachena / Muñiz

Ahora se desempolva aquel proyecto con idénticos argumentos, es decir, pensando en rellenar el agujero abierto durante la época de actividad minera para así minimizar el riesgo de caída.

Zona de recreo

Además, aportando tierra fértil será posible plantar especies autóctonas y crear «una zona de recreo, ocio y turismo», tal y como se anunciaba en la comunidad de montes en el año 2008.

Ayer fue el propio Manuel Castro el que abundó en ello y confirmó que ese proyecto ha sido retomado, ya que actualmente esa cantera «es un auténtico peligro, dado el riesgo de caída para los animales y las personas», puntualizó.

II Festa da Vaca Cachena de San Vicente de O Grove / Manuel M. / Muñiz

«Lo que pretendemos es recuperar ese espacio para seguir mejorando nuestra parroquia –argumentaba el presidente durante la fiesta de la vaca cachena–, y por esa misma razón también tratamos de conseguir ayuda para adquirir un tractor que nos permita limpiar los montes para prevenir incendios».

En este sentido, relata Castro (Manolo o do leite) que «la mejor manera de luchar contra el fuego es mantener los montes limpios que es lo que buscamos también con nuestras vacas cachenas».

Disponer de un tractor «nos permitirá seguir acondicionando espacios comunales en invierno para que el riesgo de incendio sea mínimo en verano», proclama.