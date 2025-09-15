Comienza la migración otoñal, con la influenza aviar como amenaza
Las aves se desplazan desde las zonas de cría hacia su cuarteles de invierno en el Sur de España y África
Es el momento de disfrutar de la naturaleza, pero también de extremar las precauciones para evitar contagios
En esta época del año se acentúa el movimiento migracional otoñal o postnupcial de las aves, que viajan hacia sus cuarteles de invierno en busca de zonas en las que disponer de alimento y unas condiciones de vida mejores que las que tendrían que soportar en los gélidos lugares de los que provienen y usaron como zona de cría.
Es, por tanto, un buen momento para disfrutar en las Rías Baixas de la llegada de decenas de miles de aves, algunas para quedarse y otras de paso, en su viaje anual hacia el Sur de la Península Ibérica o África.
Pero es también el momento de extremar las precauciones, dado que aumenta el riesgo de expansión de la Influenza Aviar Altamente Patógena (IAAP), popularmente conocida como gripe aviar.
Es preciso «reforzar las medidas de bioseguridad de las explotaciones avícolas, tanto de las industriales como de las particulares, tratando de evitar el contacto con aves silvestres», insisten en la Consellería de Medio Rural.
No hay que olvidar que localidades como Cambados, O Grove, A Illa de Arousa, Meaño, Ribadumia, Sanxenxo y Vilanova están catalogadas como Zonas de Especial Riesgo (ZER), mientras que los Concellos de Rianxo, Ribeira, A Guarda, Moaña, Pontevedra, Poio, Redondela, O Rosal, Soutomaior, Tomiño, Tui, Vilaboa, Vilagarcía de Arousa, Marín y Meis fueron catalogados por la Xunta como Zonas de Especial Vigilancia (ZEV).
En estas últimas están prohibidas las concentraciones de aves, mientras que en las primeras no solo se prohiben esas concentraciones –lo cual incluye la celebración de «poxas» y eventos similares–, sino también la cría de aves al aire libre, salvo que se empleen pajareras u otros elementos que impidan el contacto con las aves silvestres y se suministre agua y alimento a las aves domésticas en instalaciones interiores o cubiertas.
En los municipios ZER tampoco se permite criar patos, ocas o gansos junto con otras aves de corral, a las que no se puede proporcionar agua procedente de depósitos superficiales o fuentes a las que puedan acceder las silvestres.
Estas recomendaciones cobran especial significación después de que hace menos de un mes la Xunta detectara cinco nuevos focos de gripe aviar en aves silvestres en las provincias de A Coruña, Lugo y Pontevedra.
Alertas y advertencias al margen, no cabe duda de que la migración otoñal que ahora comienza convierte al conjunto de las Rías Baixas en un espacio recomendado para disfrutar de la ornitología.
Especialmente en el caso del Complejo Ons-O Grove y el Parque Nacional de las Islas Atlánticas de Galicia.
Siberia, Canadá o Groenlandia
El festival de las aves marinas y acuáticas en que se convierte la migración, especialmente en los humedales costeros, permite descubrir ejemplares llegados de zonas tan lejanas como Siberia, Canadá o Groenlandia.
A modo de ejemplo, en la Reserva Ornitológica de O Grove, que es también Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), pueden darse cita «más de 30.000 ejemplares de cerca de 60 especies, a las que se añaden 17 especies regulares más, catalogadas como migradoras o estivales», según la Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife).
Donde destacan la presencia del ostrero euroasiático, chorlito gris, aguja colipinta, correlimos común, chorlitejo grande, zarapito trinador, cormorán grande, garza real, garceta común, cerceta común, ánade azulón, ánade rabudo, cuchara europeo y espátula.
Y si no es en esa Reserva Ornitológica, en las bateas o en otros puntos de observación del Complejo Intermareal Umia-O Grove, siempre pueden observarse las aves desde puntos estratégicos de la costa, como San Vicente de O Grove, o sobre la plataforma continental.
Alcatraces, paíños, pardelas y alcas
En este caso desde embarcaciones como el aula flotante de naturaleza «Chasula», que permite «acceder» a alcatraces, paíños, pardelas, alcas, págalos, colimbos, negrones, charranes e incluso frailecillos, entre otras especies.
En definitiva, que la migración otoñal que ahora comienza, más vistosa que la de primavera –entre febrero y marzo–, es un momento idóneo para disfrutar del esplendor de la naturaleza, aunque con precaución frente a la influenza aviar.
El papamoscas se detiene en su viaje a África
Septiembres es «el mes ideal» para observar en O Grove a un migrador postnupcial como el cerrojillo (Ficedula hypoleuca), ya que durante su desplazamiento otoñal «alrededor de un centenar» de ejemplares pasan camino de África por la península meca.
«Destaca su flujo migratorio hacia el continente vecino durante el paso otoñal de finales de agosto a septiembre, más destacado en el Oeste», aclara la Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife) a través el Proyecto de Inversión Ornitológica (PIO) del Concello de O Grove, donde presentan a este pequeño pájaro como papamoscas cerrojillo o papamoscas negro.
Lo cierto es que cuando se habla de la migración lo habitual es pensar en grandes aves, de ahí la importancia de resaltar a pequeños pájaros como este, «con gran habilidad para cazar en el aire gracias a su ágil batir de alas, de ahí que durante el paso otoñal se alimente preferentemente de insectos voladores del follaje de los árboles».
En invierno migra hacia el Oeste del África tropical después de completar un ciclo reproductor que comienza a finales de abril, tras una migración prenupcial por el Este, con una nidificación de una sola puesta en huecos de árboles.
El papamoscas, que llega a ocupar cajas nido, «se reproduce en la mayor parte del Paleártico occidental, sobre todo en el centro y norte de Europa, desde Marruecos, Península Ibérica, islas británicas y Escandinavia, hasta los Urales y entorno del Mar Negro», detalla en el PIO la conservacionista Encarna González.
Abundando en ello, detalla que «en España es una especie migratoria transahariana que, sin embargo, nidifica preferentemente en las cadenas montañosas que rodean la meseta Norte, siendo reproductor muy esporádico e irregular en Pirineos (salvo en Navarra), sistema Bético, Sierra Morena y algunas áreas levantinas».
Es ahora el momento de disfrutar del papamoscas cerrojillo o papamoscas negro, «y para ello debemos estar atentos a los reclamos cortos, metálicos y machacones que delatan la presencia de este dulce y curioso pajarito migrador», concluyen en el programa ornitológico de la concejalía grovense de Medio Ambiente.
