Catoira ameniza el día grande de las fiestas de Guadalupe

Aunque para muchos el día grande de la fiesta de la Virgen de Guadalupe, en el Concello de Rianxo, es el último viernes, cuando decenas de miles de personas entonan al unísono la popular canción de A Rianxeira, históricamente la jornadas más destacada y arraigada es la del domingo, cuando se celebran eventos como la misa y la posterior procesión marítima por la ría de Arousa.

Ese día tan especial se vivió ayer, y tuvo como protagonista a la Banda de Música Municipal de Catoira, que se ocupaba tanto de la alborada como de un concierto en la plaza de Castelao, suspendiéndose propuestas posteriores –incluida la procesión– a causa del mal tiempo.

Manuel Méndez

Esta es solo una muestra de la estrecha relación que mantienen Arousa Norte (Barbanza) y Arousa Sur (O Salnés) en una fiesta tan señalada como la de Guadalupe.

Son muchos los que desde la orilla pontevedresa cruzan el Ulla en esta época del año, ya sea para actuar, como ayer hizo la Banda de Catoira, o para divertirse, como harán los que el viernes –ya en la madrugada del sábado– asistan a la fiesta de A Rianxeira y las bengalas con las que se ilumina.

Participantes en la misa oficiada ayer. / Festas da Guadalupe

Otros acudirán a algunas de las muchas actividades que se celebran a diario, como verbenas, sesión vermú, la fiesta de las Juadalupeñas, el Festivaliño, la cita con la cultura urbana, el Día de Padrón, el Día dos Nosos Maiores o el Feirón Mariñeiro, que el jueves recreará una feria del año 1925.

Unión y Fuerza, Gran Parada, Cougar, Marbella, Cayenna, Satélites, Banda Gaudí, New York, Mar de Arousa, Ritmo Xoven, Saudade, la Banda de Arcade y la de Visantoña son algunas de las formaciones que pondrán la música en lo que resta semana.