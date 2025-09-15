Cambados vuelve a la gran pantalla con el nuevo film de Óscar Casas

Cambados volverá a la pantalla grande como una de las localizaciones elegidas en Galicia para rodar «Me has robado el corazón», una comedia romántica con toques de road movie protagonizada por conocidos actores como Óscar Casas y Ana Jara y que apunta a taquillazo. Se estrenará en 2026 en todos los cines de España.

Esta semana se desveló la fecha de estreno de esta cinta dirigida por Chus Gutiérrez, cuyo equipo se dejó ver el pasado marzo en lugares de la capital del albariño como la plaza de Rodas o la ribera de Fefiñáns. También a otros conocidos rostros que forman parte del elenco como Luis Zahera o Francis Lorenzo.

También Santiago y el Entroido de Laza han sido telón de fondo para contar la historia de «Me has robado el corazón», inspirada en un titular real, ocurrido en EEUU. La idea original es de Alberto Arruty y relata la historia de Eric, un joven ingeniero que tras conocer a Vera en una app de citas la engaña para que sea su conductora en su huida a Galicia después de robar un banco en Madrid mientras la policía les persigue.

La producción de la compañía gallega Ficción Producciones para Sony Pictures es una de las seis cintas subvencionadas por la Xunta para promover rodajes en la comunidad.