Vilaxoán arrima el ascua a su sardina

Vilagarcía vive hoy una de las jornadas festivas más esperadas del año, como es la tradicional y siempre multitudinaria «sardiñada» del puerto de Vilaxoán.

Una cita con el recuerdo incluida en el programa del Revenidas, un festival caracterizado tanto por esta degustación de sardinas asadas como por la gran cantidad de conciertos desarrollados en días previos, capaces de reunir en una jornada como la de ayer a unas 7.000 personas.

Con esos ingredientes el éxito de la «sardiñada» parecía asegurado de antemano, y ni siquiera el desapacible amanecer de hoy iba a poder evitarlo.

Así se vivió el festival Revenidas 2025 en Vilaxoán / Iñaki Abella

De ahí que, a pesar de la lluvia caída a lo largo de la mañana y buena parte de la tarde, se pusieron a la brasa mil kilos de esas preciadas sardinas que forman parte de la historia de Arousa.

El «Carmelo» y la «Manuela»

Una historia que recuerda la importancia que en la ría tuvieron, en los años treinta del siglo pasado, embarcaciones «xeiteiras» como la vilaxoanesa «Carmelo», que además de ser utilizada para pescar sardina competía con otras tan importantes como la «Manuela», del puerto vecino de Rianxo.

Aquellas embarcaciones se convirtieron en un símbolo para los vecinos de ambos pueblos, al igual que las sardinas que pescaban y se convirtieron en una de las señas de identidad de Vilaxoán, como ahora lo son el Revenidas y su «sardiñada».

Hablando de barcos, decir que no faltó a la cita el cerquero rehabilitado «Chasula», que como embarcación tradicional de interés patrimonial que es, está estrechamente ligado al Revenidas, donde, como hoy, ejerce de escenario flotante desde el que ofrecer conciertos que resuenan en toda la ría.