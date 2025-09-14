Los vecinos de Meaño honran a su patrona, la Virgen de los Milagros
La organización corre a cargo del ayuntamiento
El gobierno local llegó acompañado de la Banda Unión Musical
El coro San Xoán actuó en la misa
T. Hermida
El Concello de Meaño celebra el homenaje a su patrona, la Virgen de los Milagros, con una fiesta cuya organización asume directamente desde los años 90 el ayuntamiento.
Tras una obra de teatro el viernes y el concierto del Grupo de Acordeóns Rías Baixas del sábado, hoy se vivió el día grande. Por la mañana se disputaba de la XXXIX Carreira Popular Concello de Meaño, y a las 13.00 horas tocaba la misa solemne, a la que llegaba el gobierno local desfilando desde A Feira delante de la Banda Unión Musical de Meaño.
El oficio religioso estuvo cantado por el coro San Xoán de Meaño. Tras el mismo, procesión de rigor alrededor del templo románico, con las marchas religiosas de la banda.
Por la noche, a eso de las 21.00 horas, la Unión Musical de Meaño ofrecerá un concierto en la plaza, tras el cual, si la lluvia lo permite, se dará paso a una verbena amenizada por la orquesta Charleston en pase único, y que tiene previsto llevar el baile y la fiesta hasta al filo de la medianoche.
