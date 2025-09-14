Valga consigue más de 128.000 para mejorar su área empresarial

El área empresarial de Valga ubicada entre Campaña y Xanza ha experimentado en los últimos años una notable transformación en sus conexiones viarias que continuarán, próximamente, «con la ejecución de una nueva fase de mejoras con una inversión de 128.809,23 euros para ensanchar y acondicionar el vial sur-este», que discurre entre la parte trasera de las instalaciones Urovesa y el recinto del grupo empresarial ODL, llegando hasta el lugar de Sixto.

Las actuaciones incluyen «la ampliación de la vía de circulación de vehículos, la creación de aceras de dos metros de ancho, la instalación de tuberías para los servicios de abastecimiento, recogida de aguas pluviales y alumbrado público, la colocación en todo el trazado de pozos y arquetas de registro y la construcción de un muro de contención», explican desde el Concello.

Por último, recuerdan «el pavimentado de la calzada y el pintado de señalización horizontal en todo el tramo». Valga y la Xunta de Galicia, cofinancian las obras a través de «una línea de ayudas encaminadas a la habilitación y mejora de infraestructuras en los parques empresariales de Galicia», anuncian.

Por ello, confirman que se continuará dotando la zona, «que acoge la cinco grandes empresas valguesas», de carreteras adecuadas al desarollo de la actividad industrial y con condiciones que garanticen la seguridad tanto para el importante tráfico de mercancías y vehículos pesados cómo para los peatones y el elevado número de turismos «en los que se desplazan los cerca de 2.000 empleados de estas factorías», aseguran.